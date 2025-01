Antes de sumarse a Chelsea, Anselmino habló de Riquelme y destacó un momento inolvidable que vivió en Boca

Solicitado por Chelsea para sumarse a los entrenamientos desde este mes, Aaron Anselmino se despidió este jueves del plantel de Boca que está dando inicio a su pretemporada en Ezeiza antes de viajar rumbo a Inglaterra para quedar a las órdenes de Enzo Maresca.

“Fui esta mañana antes que arrancara el entrenamiento y saludé a todos, a los utileros, a los chicos de la cocina. Estoy muy agradecido, me llevo lo mejor de cada uno y les deseo lo mejor en este año. Todos me aconsejaron muy bien, me dijeron que me prepare y me enfoque en hacer las cosas bien“, dijo el defensor en diálogo con ESPN desde el aeropuerto.

Anselmino, que fue vendido en 18 millones de euros más bonus por objetivos y permanecía en el club en calidad de préstamo, también se refirió a la relación que formó con Juan Román Riquelme, ídolo y presidente del Xeneize, y fue muy elogioso al referirse a él como dirigente y exfutbolista. “Con Román hablé el día de la venta. Me llamó por teléfono y me felicitó”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Tengo buena relación con él. Es una persona que respeto mucho y admiro mucho, por la carrera que hizo y porque es una gran persona. Ojalá que nos podamos volver a ver pronto”.

Anselmino disputó 18 partidos oficiales con la camiseta de Boca.

Un recuerdo inolvidable

De sus 18 partidos oficiales como jugador de Boca en Primera División, Aaron Anselmino se quedó con un recuerdo que para él será imborrable y quiso compartirlo antes de emprender su viaje a Londres para ser presentado con Chelsea.

“Cuando me tocó hacer mi primer gol, creo que no me lo voy a olvidar nunca. Tenía a mi viejo en la tribuna, así que creo que fue lo más lindo que me pasó hasta ahora”, dijo recordando el tanto que marcó por Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Mensaje a los hinchas

El defensor de 19 años también aprovechó a dejar un mensaje de despedida a los hinchas de Boca y a expresar el deseo de que algún día haya reencuentro. “Estoy muy agradecido. Siempre sentí el cariño de ellos conmigo. Este año me tocó lesionarme bastante seguido, pero me voy contento y agradecido. Dios quiera que vuelva algún día. Porque Boca es mi casa y quiero mucho a este equipo. Me encanta, porque es una locura que no se vive en ningún lado“, dijo.