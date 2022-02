Newell's Old Boys vs. Unión de Santa Fé EN VIVO por un amistoso: Horario y canal de TV del partido

PRETEMPORADA | Newell's Old Boys y Unión de Santa Fé se volverán a ver las caras cuando disputen un encuentro amistoso HOY viernes 4 de febrero, a días del inicio de la Copa de la Liga Profesional. Enterate, a continuación, todo lo que tenés que saber sobre el partido.

+ Newell's vs. Unión: ¿Cómo llegan al partido amistoso?

La Lepra arriba a este compromiso luego de igualar 4-4 con Agropecuario en un partidazo en el Coloso, por medio de los tantos de Ramiro Sordo (x2), Juan Garro, y Emanuel Dening (e/c). Luego, los suplentes del rojinegro cayeron por 2-0.

El Tatengue, mientras tanto, viene de vencer por 2-1 a Rosario Central en el Estadio 15 de Abril, gracias a los goles de Claudio Corvalán y Gastón González. Luego, los suplentes del equipo de Gustavo Munúa cayeron por 1-0.

+ Newell's vs. Unión: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso?

El partido Newell's Old Boys vs. Unión de Santa Fé se llevará a cabo HOY viernes 4 de febrero, en el marco de una jornada amistosa, desde las 17.00 hora Argentina. Los encuentros se disputarán en el Estadio Marcelo Bielsa.

+ Newell's vs. Unión: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO el partido amistoso?

El partido Newell's Old Boys vs. Unión de Santa Fé no será transmitido por ninguna señal de TV o plataforma de streaming online. Será a puertas cerradas para público y prensa. Se podrá seguir el minuto a minuto por las redes sociales de ambos clubes.