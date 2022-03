Quedan menos de 48 horas para que River y Boca se vuelvan a ver las caras. Muchos recuerdan lo que sucedió en Madrid, otros lo que pasó cuando el Millonario se fue al descenso, y algunos guardan un enorme recuerdo por un partido en particular. Pero más allá de ello, Lucas Pratto se acordó de un acto que tuvo una de las figuras de Battaglia y lo criticó sin piedad.

El ex delantero del Millonario, figura clave en los dos partidos disputados frente al Xeneize por la final de la Copa Libertadores, analizó el encuentro que se dará este domingo en el Monumental, pero también se acordó de una actitud que tuvo Darío Benedetto para con quien, actualmente, es su compañero en el plantel: Diego González.

Pratto recordó el cruce que tuvo el Pipa con el Pulpo, cuando este último defendía la camiseta de Racing y, en un partido disputado en La Bombonera, el ex Olympique de Marsella 'canchereó' al mediocampista. Y el Oso se lo hizo saber en una entrevista con Vorterix.

"No me gusta cuando se cancherea. Ponele que yo estaba jugando en River y jugaba contra Central Córdoba de Santiago del Estero y le digo a uno de ellos ‘si quiero te compro’. Eso no me gusta, en ningún aspecto de la vida y menos en el fútbol", disparó Pratto, con munición gruesa, sobre Benedetto.

Luego de aquel encuentro entre el Xeneize y la Academia, González recordó qué fue lo que le dijo el jugador que regresó al país tras su breve paso por Elche: "Benedetto me dijo que si él quería me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa. Por eso dijimos después que a los jugadores de Boca les faltaba humildad. Me sorprendió lo que dijo porque ya nos habíamos enfrentado varias veces. Él estuvo un año nada más en México, no sé cuánta plata habrá agarrado. Si me decís que era otro jugador con otra trayectoria...". Y a pesar de que no tienen relación alguna, Pratto salió en defensa del Pulpo. ¿Habrá respuesta del 9 de Boca?