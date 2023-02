"No seas bol...": el mensaje que recibió Centurión de un ex compañero tras su vuelta al fútbol argentino

Ricardo Centurión fue noticia este fin de semana. Es que, después de varios meses de inactividad y coqueteos con el retiro, Caco volvió a las canchas con la camiseta de Barracas Central vs. Sarmiento de Junín y confirmó que seguirá en actividad en el Guapo. Además, post partido, el habilidoso futbolista contó que un ex compañero le dejó un mensaje especial en su regreso.

El Barraqueño y el Verde protagonizaron uno de los partidos más polémicos de la jornada. Con 8 goles, un expulsado, cuatro penales y tres lesionados, el duelo fue una locura. Aunque después de él, y ya con las pulsaciones bajas, Lisandro López se acercó a su ex compañero para darle un consejo.

"No seas bol...": el mensaje que recibió Centurión de Licha López tras su vuelta al fútbol argentino

"Aportaré desde el lugar que me toque. Siempre estaré a disposición del técnico, que es el que manda. Como en todos lados", comenzó Centu en la nota post partido intentando demostrar que a sus 30 años ya aprendió de los errores del pasado. Y claro, Licha López, que lo conoce muy bien, fue uno de los que en medio de la bronca fue a alentarlo para que la siga peleando. ¡Un Fenómeno!

Tras mostrarse muy feliz por el triunfo y su vuelta a las canchas, Centu contó una intimidad de la cancha. "Licha me dijo que no sea boludo y que no deje el fútbol otra vez, que es lo más lindo que hay", confesó Caco y los fanáticos de Racing bancaron al ex Lyon.