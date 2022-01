El mercado de pases no da tregua y por eso, cuando un equipo tiene decidido quedarse con un jugador en particular, debe agilizar lo máximo posible para que no aparezcan otros candidatos para competir por su fichaje.

Esta es una situación que ocurre seguido cuando el mercado está abierto, pero cuando pasa en nuestro país e involucra grandes clubes del fútbol argentino, termina resultando impactante. Con Carlos Auzqui, se está dando esta particularidad.

El delantero viene de un 2021 soñado en Talleres, siendo la figura del equipo cordobés que terminó tercero en la Liga Profesional y que fue finalista de la Copa Argentina. Pero el 31 de diciembre venció su préstamo y tuvo que volver a River, buscando una oportunidad en el Millonario luego de uno de los mejores años de su carrera.

Sin embargo, el Muñeco no lo tendrá en cuenta y, contrariamente a lo sucedido en las últimas temporadas, donde se fue cedido a Huracán, Lanús y Talleres, esta vez en River le están buscando un lugar definitivo por medio de una venta.

Vélez aparece como el principal candidato a quedárselo, ya que ofertó por un millón de dólares por el 100% de su pase, cifra cercana a lo que pide River. Pero, mientras el Fortín negocia su contrato, se metió Estudiantes en la puja y aquí surge un factor que podría complicar la negociación, y es que el Pincha es el club que lo formóa Auzqui, por lo que el reencuentro entre el "Perrito" y el equipo de La Plata es un deseo de ambas partes.

De todas formas, los dirigidos por Ricardo Zielinski están lejos desde lo económico de lo que pretende River porque priorizar gastar ese dinero en posiciones que necesitan reforzar con mayor urgencia. Además, en Vélez ya tienen el acuerdo con el Millonario con el jugador, por lo que corren con mayor ventaja para quedárselo. Ambos clubes juegan Libertadores este año y por eso quieren refuerzos de calidad, pero en esta puja, el Fortín tiene las de ganar.