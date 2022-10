Desde el momento en que debutó en Primera División, Ricardo Centurión se vio envuelto en diferentes polémicas. Y, en las últimas horas, volvió a estar en el ojo de la tormenta por un conflicto que mantiene hace varios meses con la Comisión Directiva de Vélez.

La última vez que Centurión disputó un partido oficial fue el pasado 23 de abril, donde vistió la camiseta de San Lorenzo en la derrota ante Patronato. A partir de allí, su carrera comenzó una enorme debacle, y fue tan solo hace algunas semanas que advirtió sobre sus problemas de salud.

"Estoy solo y el momento es muy duro, sigo viviendo como en pandemia, sin contacto con nadie. Me cansé de la vida, estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. No me banco ni yo", relató crudamente el ex futbolista de Racing y Boca, donde fue campeón con ambos clubes. Además, afirmó: "Necesito ayuda, ni los psicólogos ni los psiquiatras me pudieron ayudar. Quiero revancha. Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol". Y cuando le apareció una oferta por parte de Rosario Central para retornar a la actividad profesional, no viajó hacia la ciudad santafesina para llegar a un acuerdo.

Nadie supo qué fue lo que le ocurrió a Centurión, ya que no justificó su ausencia. Pero en las últimas horas, responsabilizó a los directivos de Vélez de lo ocurrido. "Te sentís mal, ni un médico te mandan. Y eso que vine hasta la Villa Olímpica. Se ve que el doctor estaba ocupado. No se olviden que soy una persona y que soy todavía jugador de ustedes", escribió en su cuenta de Instagram, dando a entender que no solo es el problema psicológico y psiquiátrico el que atraviesa, sino que también padece otro inconveniente en su salud, y que desde el Fortín no lo ayudaron.

Un nuevo capítulo en la mediática vida de Ricardo Centurión, quien aún se entrena con Vélez, pero está buscando poder encontrar una salida de la institución que tiene a Alexander Medina como director técnico. ¿Podrá encontrar un nuevo destino en el mercado de pases que se avecina?