Pese a la gran superioridad táctica y técnica que Unión tuvo sobre River en el comienzo de la Copa de la Liga, el resultado del partido disputado en el Estadio 15 de Abril se terminó definiendo por un error de Nestor Pitana y el árbitro, lejos de esquivar el problema, habló una vez finalizado el encuentro para explicar su versión de los hechos.

Dejando entrever que la decisión no fue acertada, Pitana igualmente sostuvo la imagen que lo llevó a cobrar el penal: "No tengo diferentes ángulos. Me quedo con la situación activa, busqué el between entré jugadores. Veo que se lo lleva puesto", comentó justificando el penal que finalmente le dio los tres puntos al Tatengue.

Además, y aunque los dichos de Pitana sobre una situación en la que "me quedo con el ángulo que tengo" parecen una crítica a la ausencia del VAR, el juez que estuvo en la final del Mundial del 2018 sostuvo que no debe "perderse la premisa que el árbitro de cancha toma decisiones. Si no, esto deja de ser fútbol" ya que según su opinión; "el VAR es para un error obvio y claro".

Por otro lado, Pitana destacó que los árbitros en Argentina se encuentran "bajo una presión constante" pero que no se siente "condicionado" por dirigir ante Marcelo Gallardo, a quien consideró como uno de los "mejores entrenadores de Argentina" al cual se disfruta.

Sin embargo, desde la otra vereda la opinión pareciera no ser la misma ya que Marcelo Gallardo sostuvo los dichos que declaró hace un tiempo en conferencia de prensa: "ya dije lo que pensaba hace un tiempo y prefiero destacar a Unión". Una declaración que hace referencia al "ve cosas que únicamente ve él".