Estudiantes venció a Vélez por 1-0 con gol de Leandro Díaz y dio un paso importante hacia la Copa Libertadores 2022. Mientras en el "Pincha" se quedaron contentos con el resultado, el que se fue con mucha bronca de La Plata fue Lucas Pratto.

El referente del "Fortín" analizó la derrota y apuntó contra el arbitraje de Nicolás Lamolina. "Es difícil cuando los árbitros empiezan a cobrar cualquier cosa y se complica. No queremos hablar de eso pero ya nos viene pasando, de los últimos cinco partidos, tres o cuatro veces. Nos jugamos mucho... A mí lo que me gusta es jugar a la pelota no que el protagonista sea un árbitro", dijo en TNT Sports.

"Más allá de que cobre o no cobre penales, cuando ya empieza a condicionar con faltas tontas... Un partido trabado así, se corta mucho el juego...", siguió el "Oso". Y agregó: "Después te adiciona seis minutos de los cuales se juegan tres o cuatro minutos con la pelota afuera...".

"Todos nos podemos equivocar pero cuando ya jugás condicionado todo el partido, es muy complicado. A mí me gusta que el fútbol se juegue bien, cada uno con sus armas, pero que se deje correr el partido y que no se corte tanto y se favorezca con faltas tontas a equipos que capaz están más necesitados", concluyó Pratto.