Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 12 de julio de 2024, a un día del amistoso ante Olimpia de Paraguay en el Monumental. Qué sucederá con Luciano Rodríguez, el mensaje de Adam Bareiro a los hinchas de River, cómo es la situación del cupo extranjero y la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Por otro lado, Pratto palpitó su regreso a Núñez y le tiró un palito a Boca, club en el que debutó en Primera.

River acelera por Luciano Rodríguez

El pasado jueves, River cerró a Adam Bareiro y en las próximas horas podría haber noticias importantes por Luciano Rodríguez, el delantero uruguayo de Liverpool (Uru) que está en el radar hace más de un mercado de pases. La operación se haría en una cifra cercana a los 9 millones de dólares por un alto porcentaje del pase -entre 70 y 80- y así el charrúa se pondría la camiseta del Millonario para reforzar la ofensiva.

Bareiro contó por qué eligió River

“Hola gente de River, los saluda Adam Bareiro, como verán ya estoy en el Monumental, espero disfrutarlos muy pronto a todos ustedes y decirles que acá encuentran a un profesional que va a dar todo por estos colores. Un abrazo grande”, afirmó Adam Bareiro en diálogo con el sitio oficial de River.

Además, agregó: “Es importantísimo, por eso tomé la decisión de venir para acá. Pasé acá por eso, porque futbolísticamente es algo hermoso, una oportunidad única. Un club muy respetado a nivel mundial, conocido por todos, la verdad que tiene una grandeza única y son cosas que te hace más fácil la decisión de decirle que sí. Mucha grandeza y espero poder disfrutarla. Va a estar hermoso, va a estar lindo. Ya espero ver el estadio lleno, me va a tocar ahora estar disfrutando de ellos, espero que ellos nos den alegrías a nosotros y nosotros a ellos”.

Bareiro firmó contrato con River hasta diciembre de 2027. (Foto: Prensa River).

Cupo extranjero y lista de la Libertadores

Con la llegada de Adam Bareiro, River tiene seis extranjeros en su plantel, el máximo que permite la AFA -aunque solo de ellos están habilitados para firmar planilla- pero una buena noticia es que tanto Paulo Díaz como Adam Bareiro están por recibir la ciudadanía argentina y dejarían de ocupar cupo. El resto de los extranjeros son: Agustín Sant´Anna, Sebastián Boselli, Miguel Ángel Borja y Nicolás Fonseca.

En relación a la lista de buena fe de la Copa Libertadores, se permiten realizar cinco cambios de cara a los octavos de final, por lo que ese cupo ya estaría alcanzado con Ledesma, Carboni, Gattoni, Bareiro y Peña Biafore. Por tal motivo, en caso que llegue Rodríguez, uno de los refuerzos se quedaría afuera de esa instancia, aunque luego podría ser agregado en cuartos de final, siempre y cuando los de Demichelis superen a Talleres.

Federico Gattoni. (Foto: Prensa River).

Pratto vuelve al Monumental y le tiró un palito a Boca

Lucas Pratto volverá al Monumental, en esta oportunidad con la camiseta de Olimpia de Paraguay y en diálogo con AM 1080 de Paraguay, el Oso recordó su paso por River y le tiró un palito a Boca al afirmar que el Millonario fue el club más importante en el que jugó: “Ahora va a ser un partido amistoso con la gente que siempre me brinda mucho cariño. Todo el mundo sabe lo que significa para mi River. Es el club más importante en el que jugué y me da mucha alegría volver a la cancha y reencontrarme con ex compañeros”.

Lucas Pratto tras su gol en Madrid ante Boca en la final de la Libertadores. (Foto: IMAGO).

También dijo: “Para mí siempre es muy especial jugar en el Monumental. Tuve la mala suerte de enfrentarlo con Vélez en octavos de Copa Libertadores aunque gracias a Dios tuve la oportunidad de clasificar. Siempre enfrentar a River es especial”.