En los últimos días Ricardo Centurión volvió a estar en el foco de las noticias por problemas extrafutbolísticos, debido a que estuvo ausente por más de una semana en los entrenamientos de Vélez, a tal punto que generó preocupación en la dirigencia, ya que no podían establecer contacto.

Referido a esta situación, Lucas Pratto, actual delantero del Olimpia de Paraguay y ex compañero del volante ofensivo en el Fortín, habló en el programa Poco Correctos, emitido por Canal Trece, en donde afirmó que Centurión es una gran persona, pero que de ninguna manera el club debería ayudarlo haciéndolo jugar si no es responsable.

“Vélez es un club que ofrece mucha contención. Cuando llegué a Vélez estuve cinco meses con Ricky y él estaba pasando por una situación muy particular en donde no sabía que hacer de su vida. No sabía si seguir en Vélez, si tenía que pelearse con el mundo o si seguir siendo una persona positiva para él. El tema es que ahí empezó a jugar menos y eso lo afectó”, comenzó con sus dichos.

Y agregó con respecto al rol que asumieron tanto él como sus compañeros de plantel para ayudar al mediocampista de 31 años durante su estadía en el club de Liniers: “Nosotros, como compañeros, le hablábamos, pero la realidad es que si no te dejas ayudar es muy difícil”.

Pratto durante su último paso por Vélez. (Foto: Getty).

Por otro lado, también opinó sobre la ayuda que debe darle Vélez al jugador: “Yo no estoy de acuerdo en que el club lo tenga que ayudar haciéndolo jugar. Ricky me parece una gran persona, es muy noble, muy buena gente, pero cuando no te presentás a entrenar o llegás tal vez sin dormir y tenés otros compañeros que entrenan todos los días, que se rompen el lomo y capaz que el entrenador te elige a vos por tu compañero que entrena bien, creo que no está bien para un grupo, no es sano para un grupo porque todos somos personas y todos queremos jugar y él le saca el puesto a un compañero que realmente hace las cosas bien”.

El representante de Ricardo Centurión habló sobre la situación del futbolista

“Hablé con Centurión, está mejor de lo que yo pensaba. Por momentos, tiene lucidez. Lo quiero mucho y no puedo ser peyorativo, ni que esto se tome como una calificación que si uno la ve por otro lado. Sorprende la claridad, dice verdades como poca gente en la sociedad, capaz de asumir las propias culpas“, explicó Rossetto en diálogo con ESPN.

Y sumó contando su diálogo con el futbolista sobre su desaparición en Vélez: “Centurión textualmente me dijo: ‘no sé porqué desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fíjate qué podés hacer por mi“.