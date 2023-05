Ante la mejoría del jugador de Central Córdoba, Roberto San Juan dio algunos detalles del accidente que casi le cuesta la vida al volante: "Si se hubiese quedado en la camioneta no había chances".

Luego de la gran victoria de Central Córdoba por 0-2 ante Instituto, todos en el Ferroviario y en el fútbol argentino se vieron conmocionados con la terrible noticia del accidente que sufrió Luís Miguel Rodríguez con su camioneta Toyota SW4 en la intersección de las rutas 157 y 308. Un hecho que le pudo costar la vida.

Con los momentos de mucho nerviosismo y preocupación superados, la salud del Pulga Rodríguez mejora favorablemente y, ante esto, su representante decidió salir a contar lo sucedido: "No sé si tenía puesto el cinturón de seguridad... sufrió muchos golpes. La camioneta quedó destruida".

Un vuelco que, según narró Roberto San Juan, pudo ser mortal para el jugador aunque este se terminó salvando por un detalle un tanto particular: "Salió despedido del vehículo y eso le salvó la vida, porque si se hubiese quedado en la camioneta no había chances de que se salvara", señaló indicando que "no sabía" si tenía el cinturón de seguridad.

En cuanto al post accidente, el representante del Pulga detalló en Radio La Red que "la camioneta cayó en el río" pero, al estar seco, se salvó por esto y pudo comenzar a caminar para "buscar ayuda". Esta la encontró en algunos vecinos que "lo reconocieron pese a tener la cara destruida".

Finalmente, haciendo referencia al estado en el que quedó Rodríguez, San Juan comentó que estaba "fuera de sí" ya que "pensaba que le habían robado". Una fea situación que poco a poco comienza a quedar en el pasado ya que, si todo sigue así, el Pulga volvería a las canchas para mitad de junio.