A casi trece años desde que dijo adiós de su segunda etapa en el club, el volante que debutó en el 2005 con la camiseta de Racing Club comienza a transitar sus últimos años dentro del fútbol y, para felicidad de todos los académicos, los mismos se darían en el club de sus amores tras muchos idas y vueltas.

Asentado en el fútbol de la MLS, donde lideró al New York City al título de la temporada 2021, desde hace seis temporadas, Maximiliano Moralez demostró que todavía tiene mucha calidad para demostrar a sus 35 años y por eso Racing lo fue a buscar para ser el refuerzo top del equipo de Fernando Gago.

Apostando al buen pie que le podría dar Frasquito al equipo junto a Emiliano Vecchio y Edwin Cardona (este último definirá su futuro en la pretemporada), Racing activó el operativo retorno y convenció a Moralez de que era el momento de pegar la vuelta al país para jugar una última vez en la casa que lo vio nacer.

Un plan que el volante ya tenía en mente desde hace tiempo ya que, a mediados de este 2022, confesó que tenía pensado no activar su cláusula de renovación con el New York para retornar al país. Sin embargo, en ese entonces no confirmó si lo haría a Racing o a Vélez, donde tuvo una gran etapa.

¿Cómo le fue a Maxi Moralez en Racing?

Durante sus cinco temporadas defendiendo la camiseta de Racing, Maxi Moralez jugó un total de 90 partidos convirtiendo 16 goles y 18 asistencias. Si bien no ganó títulos, en el fútbol argentino estos los logró jugando para Vélez donde consiguió los Torneos Clausura 2009 y 2011.