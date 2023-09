A inicios de agosto, sin recibir de parte de Fernando Gago la continuidad que esperaba, Maximiliano Moralez decidió rescindir su contrato con Racing para regresar al New York City de la MLS, club en el que había militado desde 2017, volviéndose un auténtico referente.

Habiendo disputado nada más que cuatro partidos desde esa vuelta, el mediocampista de 36 años sufrió una rotura de ligamentos y menisco de su rodilla en el duelo del último sábado ante Vancouver Whitecaps, lesión que confirmó desde sus redes sociales.

“Hola familia celeste, lamentablemente me dieron la peor noticia, la que uno nunca quiere escuchar. Me tendré que operar la rodilla. Los resultados fueron rotura de ligamento y meniscos”, escribió este lunes Moralez, para hacer el anuncio antes que el propio club.

“Sin dudas triste pero con muchas fuerzas para emprender este duro momento y recuperarme cuanto antes. Apoyándome en mis seres queridos y en el apoyo de ustedes que van a ser un pilar fundamental estos largos meses que me esperan.

A partir de ahora enfocándome en la meta, mi meta de volver más fuerte que nunca. Estaré apoyando desde otro lugar para lograr nuestros objetivos”, agregó el futbolista que estará inactivo por lo que queda del año.

Una lesión tan larga siempre presenta mayores dificultades para un futbolista de edad avanzada como Moralez, quien tiene 36 años. Sin embargo, el jugador dejó claro que el retiro no es una opción y que trabajará para regresar a los terrenos de juego de la mejor manera.

¿Por qué rescindió Maxi Moralez con Racing?

Tras desvincularse de Racing para regresar al New York City, Maximiliano Moralez había repasado algunos de los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “Siempre estuve a disposición y nunca exigí nada. Había esperado mucho por esto, hice una gran movida familiar y lamentablemente terminó así. A esta edad es muy difícil no tener minutos, porque necesito partidos para mantener el ritmo. Esperé hasta el final de la temporada para no perjudicar a nadie. Creí que era el momento justo, pero el fútbol no te garantiza nada”.

¿Cuántos partidos disputó Maxi Moralez en su regreso a Racing?

En su regreso a Racing, Maximiliano Moralez participó de un total de 23 partidos entre Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores, aunque en la mayoría de ellos ingresando desde el banco de suplentes. Logró aportar al equipo un gol y tres asistencias.