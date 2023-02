A lo largo de los últimos días, la continuidad de Emiliano Vecchio en Racing se transformó en una serie sin fin de Netflix. A pesar de que se encuentra en plena recuperación tras la rotura de ligamentos cruzados, en Avellaneda estaban buscando poder concretar su renovación contractual.

“Tuve la oportunidad de tener otras propuestas de equipos que me pagaban mucha plata y yo vine a Racing prácticamente gratis, pero yo vine por una cuestión de orgullo”, sostuvo apenas llegó al elenco de Fernando Gago, pero durante los últimos días no lograba ponerse de acuerdo con Víctor Blanco, con quien también lo unía una relación familiar.

Hace una semana, todo parecía estar muy lejos. El ex Rosario Central había mantenido una reunión con el presidente de la Academia, quien fue tajante: “Hablé con Vecchio, y sus tiempos no son los de Racing. Le hicimos una propuesta con lo que él pidió, pero no respondió. Si fuese por mí, sigue en el club”, confesó en Radio La Red. Pero después de dejar enfriar el tema, se conoció el futuro del volante de 34 años.

Luego de que los de Gago derrotaran por 2-1 a Lanús, y lo bajaran de la cima del campeonato, se confirmó que Emiliano Vecchio extenderá su contrato hasta diciembre de 2024, y ahora solo falta poner el gancho. Por lo tanto, una vez que esté recuperado de su grave lesión sufrida a fines de 2022 volverá a lucir la celeste y blanca. Tranquilidad para Pintita.