Se viene los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y, luego de las polémicas que se originaron en la etapa que está por comenzar, desde Viamonte ya diagraman días y horarios para las semifinales del torneo. Según pudo averiguar Bolavip, se hicieron algunas modificaciones en cuanto a la idea original y hasta puede haber nuevas si Boca y Estudiantes no avanzan.

Por la decisión de no jugar de noche, el último partido del sábado comenzará a las 18.30 horas en lugar de a las 21:00 en la cancha de Lanús. Además, el primer duelo de semifinales, que tendrá lugar en el estadio de Huracán, se adelantará media hora y comenzará a las 15.30. Pero ojo, puede haber modificaciones...

¿Por qué cambiaría los planes que Boca o Estudiantes queden afuera?

Según confirmaron desde la organización, la primera semifinal (en Huracán) cruzará a los ganadores de Estudiantes vs. Argentinos y River vs. Tigre. Por lo tanto, los que avancen de Racing vs. Aldosivi y Boca vs. Defensa y Justicia deberán jugar en el estadio de Lanús. Igualmente si el Xeneize o el Pincha, los dos que tienen compromiso copero el martes, no jugan las semis, habría cambios.

En el caso de que Boca o Estudiantes no logren meterse entre los mejores cuatro de la Copa de la LPF, la organización tendría en mente que uno de los duelos pase a jugarse el domingo a las 15:30. Claro, esto no podría ser posible si cualquiera de los clubes ya mencionados avanzan, ya que ambos tienen fecha de Libertadores el martes.