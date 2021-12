Si Falcioni no sigue, ya está el candidato para reemplazarlo en Independiente

No fue un 2021 para nada grato en Independiente. Además de los flojos resultados deportivos, los dirigentes recibieron incontables denuncias por no haber abonado diferentes deudas para con ex futbolistas de la institución y terminaron siendo inhibidos para gestionar el arribo de jugadores en este mercado de pases.

Y si bien la Comisión Directiva comandada por Hugo Moyano se comprometió a abonar los montos pendientes, el problema principal radica en las elecciones presidenciales, que se postergaron y no tienen fecha para llevarse a cabo, por lo que Fabián Doman, candidato a suceder al mandamás del Rojo, expresó que “propusimos elecciones el 20 o 27 de febrero con la participación de las tres listas. Los abogados del club contestaron que no” y añadió que “hubiera sido bueno un acuerdo de partes, lamentablemente continúa la angustia y la preocupación”.

Pero más allá de lo que respecta a lo institucional, que es muy importante para la vida del Rey de Copas, el candidato a presidente por el frente Unidad Independiente, fue muy crítico con lo realizado por Julio César Falcioni y propuso a su reemplazante: “El candidato natural es Eduardo Domínguez. Es del paladar del hincha”, manifestó Doman en diálogo con Sportia.

En el caso de que Falcioni no continúe al frente del Rojo, que dependerá pura y exclusivamente de lo que suceda en las elecciones, la negociación por Domínguez no será nada sencilla. A pesar de que se encuentra sin equipo, ya que renunció a su cargo en Colón, es uno de los principales objetivos en Internacional SC para reemplazar a Diego Aguirre.