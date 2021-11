El arribo de Fernando Gago a Racing trajo un sinfín de nombres para reforzar a la Academia en inicios del 2022 y tras los rumores de Ricardo Centurión y Cardona, ahora es el turno de Alan Varela. Sin lugar en el primer equipo, el volante sería una alternativa tentadora para el entrenador.

Si bien en las últimas horas del lunes se afirmaba que el pase a préstamo se realizaría sin problemas, el entorno del jugador salió a poner paños fríos y aseguraron que Valera está muy contento en Boca y pretende ganarse un lugar en la consideración de Battaglia.

A su vez, desde Racing Club confirmaron en off the récord que no hubo charlas con el Xeneize para llevarse al joven mediocampista de 20 años. Sin embargo, no niegan que sea del gusto de un Fernando Gago que busca reforzar la zona media de su equipo para la próxima temporada tras algunas dificultades para plasmar sus ideas con el plantel.

Lo cierto hasta el momento es que Alan Varela pretende quedarse en el Xeneize durante el 2022 pero tampoco vería con malos ojos un préstamo que le permita ganar algunos minutos de juego ya que tras ser una de las revelaciones del 2020, el volante no volvió a tener presencia fluida en el primer equipo.