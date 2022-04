Cuando parecía que no podía ser peor, la salida de Pedro Troglio no calmó las aguas en un San Lorenzo que no para de hundirse deportiva e institucionalmente. Una crisis que genera conflictos fuera del equipo (con los hinchas) y dentro del mismo con los jugadores que reaccionan de distintas maneras.

En esta línea, y pese a que volvió a sumar minutos durante el partido entre el Ciclón y Patronato, Ricardo Centurión parece cada vez más afectado por el presente de San Lorenzo ya que en la mañana de este domingo volvió a ausentarse sin aviso previo del entrenamiento y así llegó a las cuatro faltas en apenas dos semanas.

Sin conocerse el motivo de la falta de Centurión en el entrenamiento matutino, vuelven a reflotar aquellos rumores que nacieron durante su última ausencia de una deuda económica del club con el volante ex Racing, Vélez y Boca. Una información que el jugador desmintió en las redes sociales.

Este rumor de la crisis que se podría vivir dentro del plantel surgió a través del periodista Pablo Carrozza quien afirmó que varios jugadores (entre los que estaría Centurión) se encontraban de fiesta en la previa del partido con Patronato por la Copa de la Liga.