Febrero de 2019. Pasaron tres años del encuentro en donde River le ganó 2-0 a Racing en el Monumental y Ricardo Centurión tuvo un picantísimo encuentro con Eduardo Coudet, su entrenador en aquel entonces. Y a pesar del tiempo, el resquemor continúa.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo eran muy superiores a la Academia, cuando el Chacho llamó al extremo para que tratara de revertir la situación. El ex Boca, ya molesto por haber perdido la titularidad en la semana y no estar desde el inicio en el Antonio V. Liberti, se quitó la pechera y se dispuso a ingresar, pero no lo hizo de la mejor manera: en el momento que el entrenador le estaba brindando las últimas indicaciones, Centu lo empujó delante de la atenta mirada de todos los espectadores.

Por la acción, se rompió la relación. Centurión fue separado del plantel profesional de Racing, y se rompió la relación entre los dirigentes, el futbolista, Diego Milito (Director Deportivo) y el propio Coudet. Y, en diálogo con ESPN, el extremo recordó la situación, peros sin pelos en la lengua.

"Coudet no me dio ni la chance de pedirle disculpas", manifestó el actual jugador de San Lorenzo. Sin embargo, fue más allá a la hora de explicar el por qué del accionar del entrenador: "Fui y me cerró la puerta en la cara. La vida da vueltas y ya nos cruzaremos. No sé si se la pediré porque me dolió, pero sí lo voy a hablar", relató.

A partir de allí, la relación entre los hinchas de la Academia y Ricardo Centurión no fue la misma, ya que anteriormente había tenido un encontronazo con Enzo Pérez, también en el Monumental y, tras irse expulsado, se realizó el diseño de la camiseta de Boca por sobre la de Racing. Los años pasan, pero la rispidez entre el extremo y Coudet sigue más viva que nunca.