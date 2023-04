Este domingo, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Colón de Santa Fe le propinó otro duro golpe a Boca Juniors y lo hizo en la mismísima Bombonera. Allí, ante la atenta mirada de Jorge Almirón, el nuevo director técnico del combinado Xeneize, el Sabalero cosechó su primera victoria en el campeonato.

Los de Néstor Gorosito comenzaron ganando por un tempranero tanto de Ramón Wanchope Ábila, mientras que Óscar Romero, con ayuda de un rebote, emparejó la contienda para los locales. Sin embargo, cuando el cotejo parecía encaminarse hacia el empate, Andrew Teuten apareció en escena para estampar el 2-1 definitivo de Colón.

Inmediatamente se reflotaron imágenes expuestas por el propio lateral izquierdo uruguayo a través de su cuenta oficial de Instagram. En las mismas se lo puede ver, el 9 de diciembre de 2018, presenciando la victoria de River sobre Boca en la final de la Copa Libertadores de América disputada en el estadio Santiago Bernabeu de Real Madrid.

Sin embargo, este lunes, en declaraciones brindadas a 'ESPN', el exjugador de Montevideo City Torque rompió el silencio y aclaró el panorama: "Ya me han preguntado mucho, pero en ese momento no me imaginaba que iba a estar viviendo algo así, entonces lo que puse fue por el partido que tuve la oportunidad de ver", exteriorizó.

"No soy hincha de River. Justo me invitó el hijo del profesor Tulbovitz -preparador físico uruguayo- y estaba con ellos. Fueron un montón de coincidencias, pero no soy hincha de River. Me gustaría decirte que sí para ponerle un poco más de picante, peroo no es así", completó el defensor de 24 años de edad tras ser el verdugo de Boca.