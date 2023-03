“Uf... Creo que me agarró una mini arritmia”, fue la frase de Sergio Agüero que encendió las alarmas en pleno stream de Ibai Llanos en Twitch. De hecho, el español se preocupó a tal punto de sugerirle cortar la transmisión e irse a un médico.

Luego de algunas horas de silencio, varios seguidores empezaron a inquietarse tras no tener novedades de la salud del Kun. Finalmente, cerca del mediodía de este jueves, el ex-Manchester City rompió el silencio y le llevó calma a todos con un video subido a sus redes.

“Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema", aseguró Agüero en un video que dura apenas unos segundos.

Luego, con una sonrisa, cerró: "Así que quédense tranquilos que todavía sigo acá”. Cabe recordar que el Kun tiene un equipo médico a disposición para revisar frecuentemente cómo van sus cuestiones cardíacas. Un susto y nada más...