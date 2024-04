A lo largo de los últimos días, en el mundo Racing comenzaron a planificar lo que será el próximo mercado de pases, donde podrían darse diferentes salidas. Si bien Gustavo Costas sabe que desde Bayer Leverkusen están observando a Juan Nardoni, todavía no hubo una oferta que pueda abrirle la puerta para emigrar.

El ex mediocampista de Unión no es el único que podría marcharse de Avellaneda, ya que Roger Martínez está molesto con la cantidad de minutos que sumó a lo largo del año y a su entorno le han consultado por la posibilidad de emigrar en junio próximo, donde hay destinos como la MLS y también Medio Oriente que desean tener al delantero colombiano.

De cara al próximo mercado de pases, donde a Martínez le quedarán 6 meses de vínculo en la Academia, si su situación particular no es modificada y no tiene más lugar dentro del plantel que conduce Costas, esperará que surja una oferta formal para poder emigrar. Eso sí, dependerá del dinero que puedan acercarle a los directivos, quienes serán los que tomen la decisión de dejarlo ir o de retenerlo.

Al ex atacante de Club América se le está complicando sumar rodaje, ya que Maximiliano Salas y Adrián Martínez están en un gran nivel, se complementan y le han dado muy buenos resultados a Racing, que está puntero en su grupo dentro de la Copa Sudamericana y sigue con vida en la Copa Argentina, donde el jueves 2 de mayo se medirá ante Talleres de Remedios de Escalada, y existe la chance de que el oriundo de Cartagena podría jugar.

Roger Martínez podría marcharse de Racing.

Los números de Roger Martínez en 2024

En lo que va del año, Roger Martínez se perdió 5 partidos con Racing por un esguince de tobillo y también por un cuadro febril. Pese a ello, afrontó 10 compromisos, convirtió 4 goles y no aportó asistencias. ¿Su tiempo en cancha? Solamente 418 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Roger Martínez con Racing?

Roger Martínez posee un vínculo que lo une a Racing hasta el 31 de diciembre de 2024, y hasta el momento desde la dirigencia que lidera Víctor Blanco no se comunicaron con su representante para prolongar su estadía.