AFA aprobaría un nuevo formato en el fútbol argentino para 2027

Una vez más, el fútbol argentino cambiaría su formato. Luego de la presentación del proyecto de parte de Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, este jueves se define en una reunión en la AFA. Lo más destacado de esta nueva modificación es que, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, sería un torneo de todos contra todos.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Getty Images)

En principio, todo indica que habría 30 fechas para que haya enfrentamientos entre todos los equipos y se repetirían los clásicos, con el objetivo de que se jueguen en ambas canchas. Lo que resta ajustar es que serían dos jornadas menos que en la actualidad y eso repercute directamente en la lucha por el descenso a través de los promedios.

Además, se interrumpe tras la fecha 15 se jugarán playoffs para definir el Torneo Apertura y así conocer al primer campeón de la temporada cerca de mitad de año, donde clasifican los primeros 16 de la tabla (unificada, ya no hay más dos zonas). Luego del receso de invierno, se reanuda el certamen y después de la fecha 30 hay playoffs para el Torneo Clausura.

El trofeo del Fútbol Argentino. (Getty Images)

A su vez, se mantendría el campeón de la Tabla Anual, pero ahora sí enfrentaría a todos los equipos de la misma categoría y no como ocurre en el presente en el que solo se mide con poco más de la mitad, mismo caso que en la lucha por descender y por clasificar a la Copa Libertadores y/o Sudamericana, lo que eliminaría dicha competencia dispareja.

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Un dato importante a tener en cuenta es que la idea original que radica entre las autoridades del fútbol argentino es que pretenden que arranque en 2027. Sin embargo, por una cuestión organizativa ligada a los tiempos y el calendario, existe la chance de que comience en 2028. Esto se define en la reunión de este jueves entre todos los dirigentes.

Rosario Central, campeón de la Tabla Anual 2025 tras una reunión de AFA.

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