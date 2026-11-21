El presidente de AFA publicó un posteo para destacar el título que obtuvo el Xeneize en Colombia.

Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Boca le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro de Brasil y se consagró campeón de la Copa Conmebol Sudamericana, por lo que cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales.

Luego de la victoria del Xeneize, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, publicó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), en la que felicitó a la institución por este nuevo campeonato, así como también destacó a Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena.

“¡Felicitaciones al campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2026! Un abrazo enorme para Juan Román Riquelme y su Comisión Directiva, para los jugadores, para el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena y para todo el Pueblo Xeneize”, inició en su posteo ‘Chiqui’ Tapia.

Siguiendo con su felicitación, le agradeció al club por su representación a nivel continental, ya que por tercer año consecutivo un equipo argentino se consagra campeón de la Copa Sudamericana: “La Copa se va para Argentina. ¡Salud, Boca, y gracias por representar a todo el país de la mejor manera!”.

¡Felicitaciones al campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2026!



Un abrazo enorme para Juan Román Riquelme y su Comisión Directiva, para los jugadores, para el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena y para todo el Pueblo Xeneize.



La Copa se va para Argentina. ¡Salud,… pic.twitter.com/RIvSs2bjm7 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 22, 2026

Los festejos de Boca en Colombia y en el Obelisco

Publicidad

😅 "EL REGALO DE PAPÁ"



La canción con dedicatoria de la hinchada de Boca en Barranquilla. pic.twitter.com/PYmjcHI8kN — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026