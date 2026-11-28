El presidente de la AFA estuvo en la coronación de Palmeiras y debió cruzarse con el mandatario del Pincha.

La Copa Libertadores 2026 quedó en manos de Palmeiras. Con gol de Ramón Sosa en el segundo tiempo, el combinado brasileño se impuso por la mínima ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo.

El Pincha luchó hasta el final y arrinconó al Verdao para buscar el empate en el tramo final, pero no hubo premio y se volverá a Argentina con las manos vacías. Tras el partido, Juan Sebastián Verón dio la cara por el equipo que preside en la premiación de los campeones y protagonizó un incómodo cruce.

La Bruja debió saludarse con Chiqui Tapia, uno de los dirigentes de CONMEBOL presentes. Al momento del cruce entre ambos, el momento se superó con un frío apretón de manos y sin contacto visual, con una pequeña palmada de Verón sobre el antebrazo del presidente de la AFA.

EL SALUDO DE VERÓN CON TAPIA E INFANTINO



El presidente de Estudiantes saludó al presidente de la AFA y al presidente de la FIFA durante la ceremonia de premiación.



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En los últimos años, los directivos protagonizaron más de un cruce verbal por la forma de gestionar de Tapia. El episodio del pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central por la Tabla Anual otorgada en 2025 sacó aún más a la luz las diferencias entre ambos.

Datos clave

Juan Sebastián Verón y Chiqui Tapia se saludaron sin contacto visual tras la final.

y se saludaron sin contacto visual tras la final. Palmeiras venció por la mínima a Estudiantes con gol de Ramón Sosa en Montevideo.

venció por la mínima a con gol de en Montevideo. Las diferencias entre ambos crecieron tras el pasillo de espaldas a Rosario Central en 2025.