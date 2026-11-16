River hoy: Ponzio evalúa opciones para puestos clave y polémicas declaraciones de Tapia

Todas las novedades del Millonario de este lunes 16 de noviembre, con el foco puesto en el duelo de octavos de final del Clausura ante Lanús.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 16 de noviembre de 2026, con la mira puesta en el partido del próximo domingo ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio evalúa jugadores para dos sectores clave, la formación que pica en punta para medirse ante el Granate, a la espera por Gonzalo Montiel y las polémicas declaraciones de Claudio Tapia.

Ponzio define dos puestos clave

Leonardo Ponzio entendió que la mejor opción para combatir tantos días se competición oficial, producto de la Fecha FIFA, fue jugar un amistoso ante Gimnasia y también hacer una escapada a Pilar de tres días para tener entrenamientos doble turno. Si bien restan seis días para jugar ante Lanús, el entrenador sabe que hay dos puestos fundamentales que no tienen dueño.

Uno de ellos es el del compañero de zaga central de Nicolás Otamendi, mientras que el otro es el de volante central. Lucas Martínez Quarta cumplió la fecha de suspensión, pero todo indica que no volvería a la titularidad, por lo que la chance más concreta es que Lautaro Rivero se mantenga como titular, aunque con la recuperación de Juan Carlos Portillo, también tiene sus chances, aunque corre de atrás.

Respecto al volante central, Ponzio esperará a ver cómo evolucionan Fausto Vera -se recupera de un desgarro- y Aníbal Moreno -discopatía lumbar- y en base a eso decidirá quién será el cinco titular de River ante Lanús. Si ninguno de los dos llega en condiciones, todo indica que repetirá con Santiago Espíndola, de muy buena actuación ante Aldosivi en Mar del Plata.

Santiago Espíndola. (Foto: Getty).

La probable formación vs. Lanús

Ponzio definirá el once inicial una vez que sepa con qué jugadores podrá contar, pero hay algunas fijas que dan un claro indicio del equipo que saldría desde el arranque contra el Granate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Cabe destacar que si Vera o Moreno se entrenan bien, entre ellos saldrá el volante central titular.

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Leonardo Ponzio. (Foto: Getty).

A la espera de una reducción de la sanción de Montiel

River Plate se prepara para encarar los Playoffs del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de salvar un flojo año. El Millonario no solo precisa consagrarse para cortar la racha sin títulos, sino también para abrochar la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por lo pronto, los dirigidos por Leonardo Ponzio no podrán contar con Gonzalo Montiel para los octavos de final ante Lanús y para eventuales cuartos de final, en caso de avanzar. Sin embargo, la dirigencia aspira a reducir la suspensión del lateral derecho para que esté a disposición anticipadamente.

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Cabe recordar que el campeón del mundo vio la tarjeta roja ante Boca en la anteúltima fecha de la fase regular. El Tribunal de Disciplina lo sancionó con 3 fechas de suspensión por ‘juego brusco grave’ en la falta a Lautaro Blanco en La Bombonera.

En Núñez se quejan de que ningún otro futbolista sancionado con ese criterio recibió más de dos fechas de suspensión. Por eso, elevaron un reclamo al Tribunal de Disciplina con descargo del propio jugador para que revisen esta sanción e incluso puedan recortarla.

Según adelantó La Página Millonaria, la respuesta al descargo de River saldrá entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre. El domingo 22 será el cruce ante Lanús en el Estadio Monumental, partido en el que Montiel podrá participar en caso de que reduzcan su sanción a solo un compromiso, ya cumplido ante Aldosivi.

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En caso de que se recorte a dos partidos de sanción, Montiel podría reaparecer en cuartos de final, si el Millonario avanza. En cambio, si se mantiene la suspensión original, regresaría recién en hipotéticas semifinales.

Gonzalo Montiel, defensor de River. (Foto: Getty).

Polémicas declaraciones de Tapia

A dos semanas de la victoria de Boca sobre River en La Bombonera, la polémica no cesa y, este domingo, Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las quejas de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del Millonario por el arbitraje de Nicolás Ramírez.

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En charla con Tomás Rebord en América, el presidente de la AFA se desligó de las acusaciones por el polémico arbitraje y remarcó errores en el planteo de Ponzio para jugar el Superclásico.

“Sé de fútbol. No solo jugué, sino que veo y sé. No voy a opinar sobre el planteo de otro equipo, cómo lo saliste a jugar, los cambios que hiciste, si el central salió bien o mal. ¿Ramírez lo perjudicó? Yo te digo no cobró el foul. Yo no debo hablar de eso porque no fui el árbitro. ¿Lo perjudicaron? Yo te puedo decir todo lo otro que vi futbolísticamente con lo que también podés perder un partido”, inició el mandatario.

Y continuó: “Si vamos a hablar de fútbol tenemos que hablar todo. De los planteos, los errores propios, hay que hacer mea culpa. No puede ser que nunca pierda un partido un técnico o los jugadores… ¿Siempre lo pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA? Yo no pateo penales. Cuando errás un penal o un gol abajo del arco no es mi culpa”.

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“¿Los 11 titulares? ¿Cuántos jugaron en esa cancha? Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso. Si juego sin delanteros, cómo hago un gol. No es mi culpa. Están equivocados. Yo no digo nada. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas”, mencionó Tapia sobre Lucas Silva, de 19 años, reemplazado en el entretiempo.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

River Plate enfrentará a Lanús el próximo domingo por los octavos del Torneo Clausura .

enfrentará a el próximo domingo por los octavos del . Leonardo Ponzio evalúa jugadores para dos sectores clave y aguarda por Gonzalo Montiel .

evalúa jugadores para dos sectores clave y aguarda por . Claudio Tapia realizó polémicas declaraciones este lunes 16 de noviembre de 2026.