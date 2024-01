Mientras se prepara para el debut en Racing, el delantero Adrián Martínez brindó una entrevista en la que explicó por qué priorizó el interés de la Academia por sobre el de Independiente, después de que el propio Carlos Tevez haya pujado por su fichaje.

El ex goleador de Instituto, que ya se entrena hace semanas a la par de sus compañeros, contó en diálogo con Radio La Red que no dudó en decirle ‘sí’ al equipo de Gustavo Costas: “Me llamaron de Independiente también pero cuando empecé a averiguar y a saber lo que era el club, obviamente que decidí por Racing. He hablado con algunos que pasaron por acá y me dijeron: ‘ni dudes. La gente, la hinchada… si tenés la posibilidad, andá para Racing’. Y obviamente uno ve como jugador lo que ya sabe y lo que ya han ganado. Ni dudé”.

Además, en su presentación en redes sociales la semana pasada, el delantero ya había mostrado su alegría por desembarcar en este club: “Cuando se enteraron mis amigos y familiares la verdad que estaban muy contentos, muchísima gente me ha mandado mensajitos porque es un club grande y seguramente este año vamos a pelear la Copa”.

Martínez, de 31 años, llegó a la Academia a cambio de 2 millones de dólares luego de una notable estancia en Instituto de Córdoba en donde se transformó en uno de los goleadores de la temporada pasada del fútbol argentino. En 41 partidos en 2023 anotó 18 tantos, y esto hizo que clubes como los dos grandes de Avellaneda y algunos del exterior se fijaran en él.

El propio Carlos Tevez, en una entrevista a finales de 2023, había barajado su nombre como uno de los más interesantes dentro del ámbito local. Sin embargo, el delantero optó por Racing y el Rojo cerró a Gabriel Ávalos, ex Argentinos Juniors.

Los refuerzos de Racing

Este jueves, en un evento formal en el Cilindro, Racing presentó a sus seis refuerzos: Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Adrián Martínez, Maximiliano Salas, Facundo Cambeses y Santiago Solari. A ellos se les sumará en las próximas horas Germán Conti.

Con esto, y el arribo de Gustavo Costas a la dirección técnica, el conjunto de Avellaneda buscará en 2024 recuperarse tras el golpe de la temporada anterior e ir por títulos. Con la Copa Sudamericana como principal objetivo internacional, el equipo buscará primero dar pelea en la Copa de la Liga y afianzarse en la Copa Argentina, para luego, en la segunda mitad del año, ir por todo.

Racing en la Copa de la Liga

El jueves comenzará oficialmente la temporada del fútbol argentino cuando se jueguen los primeros encuentros de la Copa de la Liga. Racing, que integra el Grupo B, saltará a la cancha el sábado 27 de enero, cuando reciba a Unión, y luego será local el miércoles 31 frente a Tigre.

En esa misma zona están además Godoy Cruz, Belgrano, Platense, Central Córdoba (SdE), Newell’s, Boca, San Lorenzo, Estudiantes, Sarmiento, Defensa y Justicia y Lanús. Cabe mencionar que en la séptima jornada se disputarán los duelos interzonales en donde el equipo de Costas irá ante Independiente.