Alineaciones de Boca y Talleres para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

El Xeneize recibe a la T en un atractivo duelo del campeonato local. Repasá acá las formaciones y cómo llegan.

Este viernes, desde las 21:30, La Bombonera será el escenario de un partidazo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, en el que Boca recibirá a Talleres. Un duelo con distintas realidades, pero que siempre promete y mucho.

El Xeneize afrontará este compromiso en medio de la llave internacional ante Vasco da Gama, pero Rodolfo Arruabarrena no cuidará futbolistas y afrontará el partido con lo mejor disponible, ya que un triunfo frente a la T sería fundamental para la tabla anual y para la clasificación a playoffs.

Los de Omar De Felippe, en cambio, necesitan sumar para salir del último puesto de la Zona A. Además, se juegan su última bala para la clasificación a copas internacionales, ya que, de no sumar de a tres, las posibilidades matemáticas se extinguirán.

El partido se podrá sintonizar desde las 21:30 por TNT Sports. A continuación, las formaciones de los dos equipos.

Las alineaciones de Boca y Talleres

Boca: Álvaro Montero; Gylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Publicidad

La previa de Boca – Talleres: lo que tenés que saber