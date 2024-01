Como es habitual en esta época del año, los principales programas televisivos avocados al fútbol argentino se trasladan hacia la Costa Atlántica para transmitir las novedades más importantes del ámbito local. En esta oportunidad, el protagonista fue Ricardo Caruso Lombardi mientras salía al aire en TN Deportivo.

El ex DT de San Lorenzo, Quilmes y varios clubes más relató cómo casi se va a las piñas con Federico Beligoy cuando se lo cruzó en plena playa de Mar del Plata durante un encuentro con varios árbitros del fútbol argentino.

“Me tuvieron que separar, y no reaccioné porque conté hasta diez porque soy muy agradecido, por respeto a la gente del balneario”, reveló Caruso Lombardi, con un tono de voz alto lleno de bronca por el encontronazo que protagonizó en La Feliz.

El altercado no terminó ahí, porque ambos protagonistas de esta historia volvieron a verse las caras en uno de los alojamientos de la ciudad. “En el hotel lo invité y no vino porque la verdad es un maleducado. Está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros”, contó el ex DT.

El motivo de la molestia de Beligoy con Caruso

Según reveló Caruso Lombardi, el cruce con el actual director del arbitraje nació a partir de un reclamo que le hizo Beligoy a su persona por las constantes críticas hacia su labor. En su participación en TN Deportivo, el exentrenador se descargó ante las cámaras.

No es la primera vez que Caruso habla de Beligoy en televisión: el antecedente navideño.

“A mí no me apura nadie, yo estoy solo en todos lados. Este señor que se ve que le molesta que digamos muchas verdades, me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me respondió lo agarré aparte y le dije: ‘Vení que quiero hablar a solas con vos’. Y, me respondió: ‘No te va a convenir“, relató Caruso.

Inmediatamente, la situación casi se vuelve a salir de control. “Cuando me dijo así, lo invité a un costado y le dije, me operaron de la cabeza, pero no de otros lugares y lo invité y se metió adentro del hotel”, contó el ex DT al aire mientras sus compañeros escuchaban el relato. Una anécdota que ya recorre todos los portales.