Carlos Tevez asumió este martes como entrenador de Independiente y en sus primeras declaraciones a la prensa planteó una verdadera cruzada en la que se adentrará con el equipo para escaparle al descenso, dando aviso de que no hay tiempo para pensar todavía en un proyecto y que lo que se necesita es conseguir resultados inmediatos.

El mensaje del Apache, cargado de épica y buscando tocar las fibras más íntimas de su plantel de futbolistas, sedujo a muchos de los hinchas que horas antes se oponían a su contratación. Él mismo dijo estar jugándose el nombre en el desafío asumido, por lo que no considera que sea el momento de pensar ni en sus antecedentes ni en los clubes con los que se identificó a lo largo de su carrera.

Pero esas palabras de Tevez no convencieron a Ricardo Caruso Lombardi, quien se ganó la reputación de ser especialista en escaparle al descenso y que consideró que la situación de Independiente no es de tanto apremio como la que planteó el ídolo de Boca ni como algunas de las que le tocó atravesar a él con diferentes equipos.

“En Racing, cuando agarré, había varios técnicos de renombre que se habían bajado porque no pelearon el descenso nunca. Para mi salvar a Independiente es como tomar un mate a las 9 de la mañana. Once descensos seguidos pelee, me salve en diez. Para mi es una joda“, dijo en diálogo con Fútbol Champagne.

Y agregó: “Salvar a Independiente es una risa, porque ya ganás dos partidos y nada más. Por lo menos, hay seis equipos que son menos que Independiente. No lo van a dejar irse. Dirigirlo hubiera sido un placer, mucho más fácil que otros momentos en otros clubes. Están haciendo toda una novela que no tiene sentido, no está tan grave como todo el mundo dice. No me muero de locura por dirigir, tengo 30 años de trayectoria y no hay un equipo que no me quiera, no es casualidad”.

Tevez explicó por qué aceptó dirigir a Independiente

En la conferencia de prensa de su presentación oficial, Carlos Tevez explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir a Independiente. “¿Por qué agarré? Independiente es un grande y a mi me motiva eso. Nunca fui para atrás. Hoy pongo en juego mi carrera como entrenador. Creo en los muchachos y en mi capacidad”, dijo.

¿Cómo le fue a Tevez como DT de Rosario Central?

En su primera experiencia como entrenador, Carlos Tevez cumplió un ciclo de 24 partidos al frente de Rosario Central, de los cuales ganó 6, empató 11 y perdió 7. El porcentaje de puntos que consiguió fue del 40%, y en el mundo Independiente no genera mucha expectativa.