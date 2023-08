Independiente comenzó con la era de Carlos Tevez como director técnico tras lo que fue la salida de Ricardo Zielinski ante los flojos resultados que dejaron al plantel en el descenso directo, donde hoy estaría disputando un triangular ante Huracán y Colón para determinar quién perdería la categoría.

A lo largo de las últimas horas, el oriundo de Fuerte Apache fue duramente criticado por lo hinchas de Independiente, quienes cuestionaron sus cualidades como entrenador, además de que aseguraron que no está capacitado para el cargo en un momento crucial de la historia del club.

El Apache aceptó el desafío de sumarse al elenco de Avellaneda, y donde quiso tomar el fierro caliente, como se expresa en la jerga futbolística, y explicó por qué razón decidió aceptar la oferta de Néstor Grindetti y así firmar su vínculo con el Rojohasta junio del 2024.

“¿Por qué agarré? Independiente es un grande y a mi me motiva eso. Nunca fui para atrás. Hoy pongo en juego mi carrera como entrenador. Creo en los muchachos y en mi capacidad” , manifestó Tevez en plena conferencia de prensa, donde también explicó qué fue lo que le dijo a los futbolistas tras la primera práctica.

“Voy a dar la vida por este club. Quien no se tire de cabeza o no esté bien físicamente no juega. Quiero un equipo intenso y con el que el hincha se identifique. Sé donde me meto, tengo huevos”, aseguró el ex delantero de Boca y la Selección Argentina.

Los refuerzos que Carlos Tevez pidió en Independiente

A pocas horas de asumir en Independiente, fue el propio Carlos Tevez quien se refirió a los refuerzos que podrían llegar, y destacó que su prioridad es Carlos Izquierdoz, quien está en Sporting de Gijón.

¿Cómo le fue a Tevez como entrenador de Rosario Central?