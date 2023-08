El enojo de Tevez en plena conferencia de prensa: "Está sacado de contexto, acá yo no estoy de joda"

Se acabó el misterio: Carlos Tevez fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Independiente. Sí, el ídolo absoluto de Boca Juniors no esquivó el desafío y aceptó la propuesta en medio de un clima realmente complicado en Avellaneda.

Tras la derrota como local de Colón de Santa Fe del último fin de semana, Ricardo Zielinski tomó la determinación de dar un paso al costado y el Rojo tuvo que salir a buscar un reemplazante de inmediato. Así fue como, tras un par de rechazos, Tevez dio el sí.

En medio de ese panorama, este martes, el exentrenador de Rosario Central brindó una conferencia de prensa en al que proporcionó sus sensaciones, habló de lo que se viene e incluso se mostró molesto por unas supuestas declaraciones suyas del pasado.

¿Cuáles habían sido las palabras de Tevez cuando sonó su nombre para dirigir a Independiente antes de la llegada de Zielinski? “No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. No quería agarrar, quería poner un freno. Me hubiese costado entrarle al hincha de Independiente por mi fuerte identificación con Boca”, había señalado.

Por ello, ahora, Tevez salió al cruce y fue categórico: “Me parece que está sacado de contexto. Creo que el hincha de Independiente tiene que entender que yo no estoy de joda. Acá pongo mi apellido. Me tocó a mí porque tengo huevos para agarrar. No vengo a ganar plata”, aseguró.

+ ¿Qué refuerzos sumó Independiente?

En el actual mercado de pases, Independiente fichó a Lucas González, Federico Mancuello, Alexis Canelo, Felipe Aguilar y Mauricio Isla.