Ricardo Caruso Lombardi y Federico Beligoy se siguen lanzando dardos públicamente. Tras las fuertes palabras del Director Nacional del Arbitraje, el entrenador volvió a la carga en Radio Mitre y detalló cómo fue el encontronazo que tuvieron en la costa. “No me puse blanco”, aseguró.

“Yo nunca amenazo. No acostumbro. En la vida siempre caminé solo, vivo estando solo, voy a comer a todos lados solo, paseo solo, estoy en la concentración de los árbitros solos”, comenzó y agregó: “Seis días seguidos cruzándome a todos y todos escapan para saludarme, porque tienen miedo de quedar mal con el número 1 (Beligoy). Igual me saludaron todos a escondidas”.

A partir de ahí, contó el paso a paso de su cruce en Mar del Plata: “Él llega de atrás y le grita ‘eh, vos hablas con cualquiera’ a un árbitro con el que estaba hablando. Me di vuelta y le dije ‘vení, justo estaba hablando de vos’. Y empezó a decirme ‘garca, garca, garca, garca, garca’. No le salía otra palabra. ‘¿Garca de qué? ¿Es porque no te gusta las cosas que te digo por televisión? Si vos querés hablar conmigo, vamos a hablar los dos solos’, le dije. Y él agarró y se me acercó y me dijo: ‘No te va a convenir’. Ahí le dije: ‘Mirá, a mí me operaron la cabeza, pero todo lo demás lo tengo recontra sano. Vení a un costadito y habla conmigo'”.

“Yo no me puse blanco. Él es blanco, tiene el pelo puesto, se hizo los dientes nuevos, se pone Botox, se hizo de todo. Qué casualidad que antes era un pibe de barrio y ahora se puso de todo, desde que agarró arbitraje. No sé cómo hizo tan rápido para hacer todas estas cositas, pero eso dejalo, es problema de él”, lanzó.

Sobre esa frase del ex árbitro, aclaró: “¿A esta altura de mi vida me voy a poner blanco? Mamita, me peleé tantas veces. Yo puedo ganar o perder, pero blanco no me voy a poner nunca, quedate tranquilo. No soy Schwarzenegger porque la altura no me ayuda, pero quedate tranquilo que no me puse blanco”.

El secreto de los árbitros para “hacer trampa” con el VAR

Tras arremeter contra Beligoy, Caruso Lombardi lanzó una fuerte acusación, contando una especie de “código” para favorecer a algunos equipos. “En el VAR, cuando hay que hacer un llamadito para parar alguna jugada o cambiarla, van y te tocan el hombro”, lanzó.

“Te voy a dar un caso. Merlos, el partido de Gimnasia y Barracas, Echenique lo llama a Merlos para anular el gol de Gimnasia. El que le toca el hombro a Echenique es Beligoy. Le dice ‘llámalo a Andrés y hace cambiar el fallo, hay un faulcito que le hicieron ahí a Tapia con la punta. Y lo hizo parar”, reveló. “Beligoy, en los partidos de Barracas, siempre está”, aseguró.