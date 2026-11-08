Central Córdoba y Lanús cerraron la fase regular del Torneo Clausura 2026 con un empate

En Santiago del Estero, el Ferroviario y el Granate no se sacaron diferencias: fue 1-1 con goles de Guidara en contra y Salvio.

Este domingo, con el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero como testigo y como escenario, se le puso punto final a la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Fue con el encuentro en el que midieron fuerzas Central Córdoba y Lanús.

Tras la consagración de Boca Juniors en la Tabla Anual, la Fecha 16 de la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino finalizó con el cotejo entre el Ferroviario y el Granate. Un partido importante teniendo en cuenta las aspiraciones del combinado visitante y la espera para definir oficialmente los cruces de los octavos de final.

No es un detalle menor que Central Córdoba llegó a este partido luego de la desvinculación de Sebastián Domínguez como director técnico y con la misión de terminar de la forma más decorosa posible. Por su parte, Lanús arribó tratando de darle algo de regularidad a su presente y de escalar posiciones en el Grupo A pensando en la próxima etapa.

Bajo esa órbita, quien pegó primero fue el conjunto Ferroviario, que abrió el marcador de cara a su gente gracias a una anotación de Tomás Guidara, en contra de su propia valla, a los 31 minutos del primer tiempo. Pero, a los 41 minutos de ese mismo período inicial, Eduardo Salvio empató la historia para que el descanso llegue con total equilibrio.

Gol de Guidara en contra

EL INSÓLITO GOL EN CONTRA DE GUIDARA



El defensor de Lanús quiso tirarla al córner, pero la terminó metiendo en el fondo de su arco para el 1-0 de Central Córdoba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rzXSUn4yLK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026

Salvio empató para Lanús

GRAN JUGADA DE MARCELINO Y SALVIO PUSO EL 1-1



El 🔟 de Lanús la hizo muy bien y se la cedió al Toto Salvio, que empató el encuentro ante Central Córdoba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/iCjslHCL3o — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026

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Luego, en la etapa complementaria, la paridad continuó reinando, con un Lanús tratando de hacerse protagonista del juego, pero también con un Central Córdoba respondiendo y animándose con algunos espacios. De todas maneras, el marcador no volvió a moverse y la etapa regular del Torneo Clausura culminó con un empate 1-1.

De esta manera, se confirmó el quinto lugar de los encabezados estratégicamente por Mauricio Pellegrino en su zona. Por ende, el Granate tendrá que visitar a River, en el Estadio Monumental de Núñez, en uno de los compromisos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Sin dudas, un duelo realmente complejo.

La Tabla Anual

Boca Juniors – 63 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Rosario Central – 62 puntos – COPA LIBERTADORES – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/REPECHAJE – CLASIFICÓ Independiente Rivadavia – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Estudiantes LP – 47 puntos Barracas Central – 47 puntos Independiente – 47 puntos Defensa y Justicia – 47 puntos Huracán – 44 puntos Unión – 42 puntos Gimnasia de Mendoza – 41 puntos San Lorenzo – 41 puntos Sarmiento – 40 puntos Tigre – 39 puntos Talleres – 39 puntos Newell’s – 38 puntos Racing – 36 puntos Platense – 36 puntos Banfield – 33 puntos Atlético Tucumán – 32 puntos Central Córdoba – 27 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ

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Las posiciones del Torneo Clausura