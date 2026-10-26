Con intervención de Riquelme, Cascini apuntó contra Ponzio a días del Superclásico entre Boca y River

El presidente del Xeneize, junto al ex miembro del Consejo de Fútbol, chicanearon el nuevo rol de Ponzio en el Millonario.

Tras la victoria agónica de Boca ante Independiente por 1 a 0 en condición de visitante, Juan Román Riquelme, presidente de la institución, junto a Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol, protagonizaron un particular momento en el programa No Podemos Perder, conducido por Flavio Azzaro.

Es que, en una llamada telefónica con el periodista, apuntaron contra Leonardo Ponzio, entrenador de River, a menos de una semana para el Superclásico que se disputará el próximo domingo 1° de noviembre en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

“El domingo después de ganarle a Ponzio voy al programa. ¿Quién es Ponzio? Trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho hablar de eso, y ahora es técnico, dale”, fueron las palabras de Cascini, quien le restó importancia al nuevo rol que está ocupando Ponzio en el Millonario, mientras Riquelme acompañaba de fondo.

🔥📲 "Después de ganarle a Ponzio voy al programa, trabajaba de lo mismo que yo… ahora es DT y nadie dice nada"



Raul #Cascini y Juan Román #Riquelme palpitaron el clásico y le tiraron un palo a los medios, que hacen silencio sobre la designación del DT de #River 🐔💲 pic.twitter.com/6ZOOWuumNw — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) October 26, 2026

De cara al próximo domingo, Ponzio tendrá su primer gran desafío como entrenador del Millonario, debido a que estará en el Superclásico, que será el segundo clásico que disputa en este corto ciclo, ya que viene de vencer 1 a 0 a Racing en el Estadio Monumental con gol de Lautaro Rivero.

Ponzio, picante contra el arbitraje de cara al Superclásico

En la conferencia de prensa posterior a la victoria de River, Ponzio fue consultado por los fallos arbitrales, debido a que le anularon dos goles a su equipo en sus últimas presentaciones. “Yo no quiero que me regalan nada pero tampoco que me quiten lo que logré“, sentenció el entrenador de River con un tono tajante. “Nos están pasando cosas. Hay que hacer 2 o 3 goles para ratificar un resultado. Hoy el segundo gol fue una decisión desde otro lado, no del árbitro“, aseguró.

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No conforme con esa fuerte declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Cuando infieren tanto en una opinión, te hacen dudar“, expresó el DT del Millonario. Por último, también sostuvo: “Si dan una terna arbitral es para que se comanden e impongan ellos. Siento también que el arbitraje tiene que quedar a un lugar y que se vea el fútbol“.

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