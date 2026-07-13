El volante regresó al club donde inició su carrera y firmó hasta diciembre con el objetivo de pelear el ascenso a la Primera División.

Después de un semestre con escasa participación, que derivó en la rescisión de contrato con Argentinos Juniors, Enzo Pérez finalmente cumplió su promesa. A los 40 años, el mediocampista fue presentado como nuevo refuerzo de Deportivo Maipú, el club donde comenzó su carrera y al que siempre señaló como el lugar para ponerle punto final a su trayectoria.

El conjunto mendocino anunció la incorporación a través de sus redes sociales, publicando un video de presentación acompañado por el mensaje “Enzo Pérez ya está en casa“. Allí, el volante apareció por primera vez con la camiseta de la institución cuyana y dejó un breve mensaje para los hinchas. “Se terminó la espera. De vuelta acá en casa, Cruzados“, expresó.

El mediocampista firmó contrato con la institución hasta diciembre, con el objetivo de aportarle su experiencia a un equipo que pelea el Reducido para ascender a la Primera División.

El regreso tiene un fuerte valor simbólico para el ex River. Aunque es un confeso hincha del Millonario, y construyó buena parte importante de su legado en Núñez al ganar diez títulos y convertirse en uno de los grandes referentes de la historia reciente del club, nunca ocultó el sentido de pertenencia que mantiene con Deportivo Maipú.

𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 🏟️🇾🇪 pic.twitter.com/mds2fLcSrY — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) July 13, 2026

De hecho, mucho antes de concretar este regreso, Pérez ya había dejado en claro cuál era su deseo para el final de su carrera. “Quiero retirarme en Deportivo Maipú de Mendoza donde me inicié. También es una cuestión familiar“, confesó en 2019, una idea que sostuvo con el paso de los años.

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Su regreso se produce después de un breve paso por Argentinos Juniors. Tras finalizar su segundo ciclo en River a fines de 2025, el experimentado volante apostó por continuar compitiendo en La Paternal, aunque nunca logró afianzarse durante el primer semestre del año.

Deportivo Maipú le dio la bienvenida a Enzo Pérez. Foto: Deportivo Maipú.

Así, después de una carrera que también incluyó etapas en Estudiantes de La Plata, Benfica, Valencia, River, Argentinos Juniors y dos Mundiales con la Selección Argentina, Pérez iniciará ahora el último capítulo de su recorrido futbolístico exactamente donde todo comenzó.