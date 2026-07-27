Escándalo con Enzo Pérez: agresión contra un árbitro, gestos de “robo” y expulsión en la Primera Nacional

El ex River y Estudiantes se enojó fuertemente en el partido entre Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta.

Enzo Pérez es uno de los futbolistas más experimentados que tiene todo el fútbol argentino, principalmente debido a su inmenso legado y su extensa trayectoria. Sin embargo, protagonizó un escándalo pocas veces visto sobre un campo de juego: hizo gestos de “robo”, se fue expulsado, se puso cara a cara contra el cuarto árbitro y lo escupió.

El hecho ocurrió en el partido entre Deportivo Maipú, que cayó 1-0 ante Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte de Salta, correspondiente a la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional 2026. En ese contexto, el mediocampista de 40 años se llevó las luces por un suceso inesperado que sorprendió a todos cerca del final del encuentro en cuestión.

Enzo Pérez, mediocampista de Deportivo Maipú. (Prensa Deportivo Maipú)

A los 70 minutos de juego, Gastón Monzón Brizuela sancionó un penal para el equipo del norte. Lautaro Gordillo lo ejecutó, Nahuel Galardi lo atajó, pero el juez de línea levantó la bandera por adelantamiento del arquero, por lo que el colegiado ordenó repetir la acción. Dicha maniobra desencadenó un escándalo sobre el campo de juego.

En medio de los reclamos, Matías Viguet fue expulsado en Maipú. En ese preciso momento, Enzo hizo gestos de “robo”, lo que derivó en otra tarjeta roja para el elenco mendocino. Tras plantarse ante Monzón Brizuela en forma de protesta, encaró hacia la ubicación del juez suplente. Allí, Pérez quedó cara a cara con el cuarto árbitro y lo escupió.

Enzo Pérez perdió completamente la cabeza. Lo expulsaron por decirle "ladrón" al árbitro y, cuando se iba lo reputeó al cuarto árbitro y le escupió en la cara. Sacadísimo Enzo no juega nunca más pic.twitter.com/WEy4i2BVoy — Ale Bertini (@abertini1) July 27, 2026

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Las imágenes son evidentes, el experimentado estaba inmerso en un enojo brutal por lo sucedido. Por ese motivo, protagonizó un agresivo intercambio verbal y hasta debió ser separado por sus compañeros y el cuerpo técnico para que la situación no pase a mayores. Luego sí, se fue hacia el túnel junto a su compañero, para vivir los minutos finales de la derrota.

Un dato importante a tener en cuenta es que fue la séptima expulsión en su carrera. A pesar de tener características férreas y de jugar en una posición clave para este ítem, el ex River y Estudiantes de La Plata no ha visto la tarjeta roja en muchas oportunidades. De hecho, esa estadística la acumula tras disputar 741 partidos oficiales en su larga trayectoria.

Enzo Pérez, mediocampista de Deportivo Maipú. (Prensa Deportivo Maipú)