Diego Díaz y Marcelo Moretti se cruzaron en vivo en plena crisis de San Lorenzo: “No podés caminar por la calle”

En el medio de la crisis institucional que atraviesa San Lorenzo, Marcelo Moretti protagonizó un fuerte cruce con Diego Díaz. En el programa de streaming “El que ríe último” de Picado TV, el ahora ex presidente del Ciclón discutió en vivo con el exfutbolista y conductor.

“No podés una cuadra donde haya un hincha de San Lorenzo, Marcelo“, lanzó Díaz. “Yo vivo en Flores y está lleno de hinchas”, sostuvo Moretti. Ante esto, el conductor lo cruzó con ironía: “Quisiera ver lo que pasa cuando te identifican. Puede ser parte también de tu película paralela, y yo la entiendo, si no te defendés vos, ¿quién te va a defender?”. Ante eso, llegó otra respuesta: “Me identifican todos, quedate tranquilo. ¿Qué película paralela? No te comas un personaje, Diego“.

Al referirse al clima hostil que se vive en el Nuevo Gasómetro, el dirigente expresó: “A la gente la escucho. El año pasado me insultaba toda la cancha, este año cuando empezamos a ganar no me insultó más. Es política, muchas veces el insulto es político”. Visiblemente molesto, el conductor lo interrumpió a los gritos: “¡No, no fue político! No te escudes en mentiras. La cancha terminó todo el año insultándote por más que San Lorenzo clasificara”.

Luego de que Moretti dijera que ante la crisis “o te deprimís o le ponés el pecho”, Díaz fue tajante: “Después hay otra (opción) que es pedir perdón. Pero dando un paso al costado, no permanentemente trabando lo que puede ser el andar del club”.

Sobre el cierre, Moretti defendió sus números afirmando que “en la mayoría de las cosas me fue bien, sacando alguna contratación“. La respuesta de Díaz fue lapidaria: “A vos te habrá ido bien. Al club no le ha ido bien, es el hazmerreír del fútbol argentino”.

Constantino, presidente de San Lorenzo

En la noche del lunes, en la Asamblea Extraordinaria se votó a Sergio Costantino como el presidente de la comisión transitoria de San Lorenzo. Con 35 votos a favor, derrotó a Matías Lammens, expresidente del club, que obtuvo 31. Más atrás quedó César Francis, con solo 2 votos, mientras que hubo 11 abstenciones.

De esta manera, Costantino tomará las riendas del club de Boedo por poco más de 5 meses junto a Valeria Carta Moglieta como vicepresidente. Cabe recordar que es un nombre conocido en la vida institucional y política de San Lorenzo.

