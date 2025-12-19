Se reveló el precio que debe pagarle Boca a San Lorenzo por Gastón Hernández en este mercado de pases

El mercado de pases de cara a la próxima temporada cada vez toma más temperatura y, como no podía ser de otra manera, Boca apunta a ser el máximo protagonistas en el fútbol argentino. Mientras ultima detalles para la llegada de Marino Hinestroza, ahora los cañones están enfocados en Gastón Hernández para reforzar la zaga central pensando en la Copa Libertadores.

Aprovechando la particular e híper compleja situación que transita San Lorenzo con la acefalía dirigencial luego de las múltiples renuncias de la Comisión Directiva por estar en total desacuerdo con la gestión de Marcelo Moretti, en el Xeneize saben que es una buena oportunidad para conseguir un futbolista interesante a un precio más bajo que si se tratara en otra ocasión.

Lo cierto es que San Lorenzo pretende 5 millones de dólares por Hernández. Aunque todavía el Ciclón debe resolver los conflictos internos para establecer las autoridades hacia el futuro inmediato, desde Boedo buscan cosechar dicho monto para poder pagar muchas de las deudas que derivaron en las 14 inhibiciones que tiene en estos momentos el conjunto azulgrana.

Gastón Hernández, capitán de San Lorenzo, con la camiseta de Boca. (IA Gemini)

Es una realidad que el Tonga es del gusto de Juan Román Riquelme, a tal punto que ya lo buscó en varias ventanas de transferencias recientes pero en ninguno pudo concretarse con éxito. Por ese motivo y debido a que urge una incorporación en la zaga central, desde Casa Amarilla van en busca del capitán y máximo referente del vestuario de San Lorenzo de cara al 2026.

Un dato importante a resaltar es que, habitualmente, Hernández juega como segundo marcador central (6). Sin embargo, es derecho y naturalmente oficia como primer defensor (2) y a ese rol apunta Boca. Del lado izquierdo ya posee con grandes opciones como Ayrton Costa y Marco Pellegrino, por lo que sería la alternativa y pelearía el puesto con Lautaro Di Lollo, de sólido 2025.

Gastón Hernández, pretendido por Boca.

Además, otro factor relevante para destacar es que Boca también quiere a Alexis Cuello de San Lorenzo. El delantero que puede moverse por todo el frente de ataque podría estar incluido en una negociación conjunta a Gastón Hernández, que es el objetivo que tiene en mente el Xeneize. Sin embargo, en Boedo prefieren tratativas por separado para recolectar más dinero.

