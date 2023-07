Hace tiempo que Agustín Almendra está buscando la manera de poder volver a las canchas, pero después de la salida de Sebastián Battaglia como DT de Boca, desde el Consejo de Fútbol no le dieron la más mínima chance. A raíz de ello, cuando se despidió de la institución por medio de sus redes sociales, se encargó de destrozar a los integrantes del departamento futbolístico azul y oro.

El mediocampista surgido de las inferiores del Xeneize ya está entrenándose con el plantel de Racing, pese a que todavía no firmó su contrato. Esto se debe a que extendió su vínculo con los de La Ribera hasta que finalice la vigente Liga Profesional, y recién el 1 de agosto podrá estampar su rúbrica con la Academia.

Más allá de esta situación, en Avellaneda estaban tomándose la cabeza porque el sábado 29 de julio deben presentarse las modificaciones en la lista de buena fe para afrontar los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, y Almendra no iba a poder estar. Sin embargo, apareció un dato que nadie tenía en cuenta.

Dentro del reglamento de CONMEBOL para todos los campeonatos que organice la entidad, aparece el Artículo 3.7.4 que se refiere a la eligibilidad de los jugadores y cuerpo técnico. Si bien destaca que “no podrá ser incluido en la lista el jugador que no estuviese reglamentariamente inscripto en su Asociación Miembro en la fecha establecida para la presentación de la lista a favor del club participante, o al momento de producirse las sustituciones previstas en este Manual, según corresponda. De igual forma no podrán ser incluidos en la lista el Director Técnico que no cuente con la Licencia PRO CONMEBOL y Entrenador Asistente que no cuente con Licencia A CONMEBOL”, hay una parte de la norma que le permite a Racing poder inscribir a Almendra.