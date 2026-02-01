El gol de Lautaro Blanco en Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026

Este domingo, en el marco de la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors y Newell’s Old Boys de Rosario se encuentran frente a frente con la Bombonera de Buenos Aires como testigo y como escenario.

En medio de ese panorama, el partido se presentó más complejo de lo que se esperaba para los comandados estratégicamente por Claudio Úbeda. Es que el conjunto de la provincia de Santa Fe tomó una postura desafiante e incluso apostando a la pierna fuerte.

Sin embargo, cuando transcurrían jugados 40 minutos del período inicial, la entidad anfitriona encontró la anhelada apertura del marcador. Lo hizo por intermedio de Lautaro Blanco, uno de los nombres propios menos esperados para anotar.

El ex jugador de Rosario Central, cuyo anterior gol en Boca había sido precisamente contra Newell’s, volvió a transformarse en verdugo de la Lepra, el rival de toda la vida del Canalla. Así demostró que sigue en un muy buen momento en los de La Ribera.

Tras una maniobra colectiva punzante y bien diseñada, el carrilero izquierdo de Boca sacó a relucir toda su jerarquía para resolver con mucha clase ante la salida de un arquero experimentado como Gabriel Arias, desatando la algarabía de todo el público.

El golazo de Lautaro Blanco

