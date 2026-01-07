Históricamente, River es un club formador de arqueros, pero no muchos de los pibes que hacen Inferiores en el Millonario llegan a Primera. Es cierto que en los últimos doce años el recambio fue casi nulo. Primero se apoderó del arco Marcelo Barovero, luego pasaron brevemente Augusto Batalla y Germán Lux hasta que en 2018 arribó Franco Armani, quien sigue hasta los días que corren.

Lucas Lavagnino es uno de esos arqueros formados en River que se destacó en Reserva, pero que no tuvo oportunidades reales de pelear por un puesto en Primera y por eso fue que a mediados de 2025 se marchó a préstamo a Independiente.

Lo hizo por un año y medio con la intención de ser alternativa en Primera, pero no lo logró con Vaccari y tampoco parece que lo hará con Gustavo Quinteros, quien asumió en el Rojo en el tramo final de 2025. Esta será su primera pretemporada y también su primer mercado de pases.

Lucas Lavagnino. (Foto: Prensa River).

Lavagnino no viajó a la pretemporada

El arquero de 21 años, que estuvo en la Reserva de Independiente en el segundo semestre de 2025, no fue considerado por Gustavo Quinteros para viajar con el plantel de Primera División a la pretemporada, por lo que quedó relegado y sus chances de ser tenido en cuenta para 2026 son prácticamente nulas.

Cabe destacar que Independiente viajó a Uruguay para realizar parte de la pretemporada, allí jugará la Serie Río de la Plata. Gustavo Quinteros optó por llevar solamente tres arqueros: Rodrigo Rey, Mateo Morro y Joaquín Blázquez. Los de Avellaneda enfrentarán a Alianza Lima, Millonarios y Montevideo Wanderers.

