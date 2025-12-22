El increíble predio con 6 canchas de fútbol que un club de la Liga Profesional prepara junto a su estadio

En cuanto al posicionamiento de los clubes en el fútbol argentino, mucho tiene que ver el trabajo con las inferiores. Los jóvenes surgidos de la cantera no solo aportan su talento para defender la camiseta, sino también se convierten en una importante fuente de ingresos con las ventas al exterior.

En ese contexto, Huracán está desarrollando un imponente proyecto justo enfrente del Estadio Tomás Adolfo Ducó. En Parque Patricios, el Globo tendrá un nuevo predio, recuperado por sus socios y dirigentes y explotado desde 2023 con un imponente plan.

Tweet placeholder

La Comisión Directiva votó para que este nuevo anexo lleve el nombre de ‘César Luis Menotti’ en homenaje al entrenador campeón del mundo en 1978 con la Selección Argentina y ganador del Torneo Metropolitano 1973 con Huracán.

Este nuevo predio de 12.000 m² avanza poco a poco y ya tiene listas 6 canchas de césped sintético para el fútbol femenino y todas las categorías de las inferiores. Recientemente, el club logró instalar luces led para estirar los horarios de ocupación en los campos.

Más adelante, durante 2026, se espera que Huracán termine de construir vestuarios y un microestadio para usos de polideportivo. Incluso, el predio Menotti contará con un colegio primario para los vecinos de Parque Patricios.

Publicidad

Publicidad

ver también Huracán fue embargado por una deuda millonaria que acarrea desde hace 8 años

En síntesis