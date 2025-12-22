Es tendencia:
logotipo del encabezado
ACTUALIDAD

El increíble predio con 6 canchas de fútbol que un club de la Liga Profesional prepara junto a su estadio

De cara a un 2026 repleto de desafíos, uno de los equipos argentinos está a punto de finalizar un ambicioso proyecto.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Un nuevo predio se construye en el fútbol argentino.
© cahuracan.comUn nuevo predio se construye en el fútbol argentino.

En cuanto al posicionamiento de los clubes en el fútbol argentino, mucho tiene que ver el trabajo con las inferiores. Los jóvenes surgidos de la cantera no solo aportan su talento para defender la camiseta, sino también se convierten en una importante fuente de ingresos con las ventas al exterior.

En ese contexto, Huracán está desarrollando un imponente proyecto justo enfrente del Estadio Tomás Adolfo Ducó. En Parque Patricios, el Globo tendrá un nuevo predio, recuperado por sus socios y dirigentes y explotado desde 2023 con un imponente plan.

Tweet placeholder

La Comisión Directiva votó para que este nuevo anexo lleve el nombre de ‘César Luis Menotti’ en homenaje al entrenador campeón del mundo en 1978 con la Selección Argentina y ganador del Torneo Metropolitano 1973 con Huracán.

Este nuevo predio de 12.000 m² avanza poco a poco y ya tiene listas 6 canchas de césped sintético para el fútbol femenino y todas las categorías de las inferiores. Recientemente, el club logró instalar luces led para estirar los horarios de ocupación en los campos.

Más adelante, durante 2026, se espera que Huracán termine de construir vestuarios y un microestadio para usos de polideportivo. Incluso, el predio Menotti contará con un colegio primario para los vecinos de Parque Patricios.

Publicidad
Huracán fue embargado por una deuda millonaria que acarrea desde hace 8 años

ver también

Huracán fue embargado por una deuda millonaria que acarrea desde hace 8 años

En síntesis

  • Huracán nombrará ‘César Luis Menotti’ a su nuevo predio de 12.000 m².
  • 6 canchas sintéticas e iluminación LED ya funcionan en el anexo de Parque Patricios.
  • Microestadio y colegio primario son las obras proyectadas para construir durante 2026.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Se accidentó María Sol, la hermana de Lionel Messi: los detalles
Offside

Se accidentó María Sol, la hermana de Lionel Messi: los detalles

San Lorenzo eligió a Sergio Constantino como presidente para la comisión transitoria
Fútbol Argentino

San Lorenzo eligió a Sergio Constantino como presidente para la comisión transitoria

No es Boca: el saludo de Franco Colapinto por las Fiestas con la camiseta de otro equipo argentino
FÓRMULA 1

No es Boca: el saludo de Franco Colapinto por las Fiestas con la camiseta de otro equipo argentino

100 millones de cláusula: River blindó a Joaquín Freitas
River Plate

100 millones de cláusula: River blindó a Joaquín Freitas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo