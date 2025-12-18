A lo largo del último tiempo, diferentes clubes de la Liga Profesional fueron noticia por situaciones completamente ajenas a lo deportivo, ya que las flojísimas administraciones financieras complicaron la actualidad. Así fue como San Lorenzo e Independiente, asiduamente, estuvieron inmersos en una gran complejidad.

Gimnasia y Esgrima de La Plata también tiene deudas con sus jugadores y empleados. Incluso, los integrantes del plantel se negaron a entrenar en la antesala al último clásico de la ciudad frente a Estudiantes. Pero ahora, las malas noticias llegaron por el lado de Huracán, que sufrió un embargo a las cuentas del club.

A través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales oficiales, el elenco de Parque Patricios reveló que, este “jueves 18 de diciembre, ingresó un nuevo embargo a las cuentas del club por los derechos de formación de Fernando Coniglio, delantero adquirido en julio de 2017″.

El monto pendiente que debe abonar la institución asciende a 59 millones de pesos, pero aseguraron que “el club ya abonó una parte, mientras que en los próximos días saldará la deuda completa”. Pese a que no especificaron cuánto desembolsaron, poco a poco empiezan a solucionar los problemas financieros.

El paso de Fernando Coniglio por Huracán

A mediados de 2017, Huracán incorporó a Fernando Coniglio, quien llegó desde Olimpo de Bahía Blanca por una suma cercana a los dos millones de dólares. Pero después de un año, se marchó a préstamo hacia Lanús.

Tras diferentes préstamos, donde pasó por CD Tenerife, Curicó Unido, San Luis de Quillota, Independiente Santa Fe, Delfín SC, Tristán Suárez y Anagennisi Karditsas, al que llegó con el pase en su poder, en 2023, tras quedar en libertad de acción porque el Globo no renovó su vínculo. En el elenco de Parque Patricios jugó 45 partidos, anotó 6 goles y brindó dos asistencias.

