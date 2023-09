El particular ranking que destaca el escudo de Boca y River entre los mejores del mundo

Gracias a los títulos y a las grandes glorias que han surgido del fútbol argentino a lo largo de la historia, el mundo ha conocido en detalle a las instituciones que más fuerte pisan en el país. Prestigio que suele destacar a Boca y River en todo el globo.

Así como en reiteradas ocasiones se ha mencionado al Xeneize y al Millonario por diferentes motivos, en esta oportunidad ambos equipos fueron mencionados por la prestigiosa Four Four Two de Inglaterra como dos de las instituciones con los escudos más lindos del mundo.

En primer lugar, el que aparece mejor posicionado de estos es Boca Juniors en el lugar 18° del ranking. Siendo el mejor posicionado de Sudamérica, la revista destaca algunos puntos del Xeneize: “Una combinación de azul y dorado, decorado con estrellas y las letras CABJ que pueden asociarse al gran El Diego”.

Por su parte, el Millonario apareció en el puesto 81° del ranking gracias al diseño que presenta el escudo y como el mismo respeta la esencia de la institución con la banda roja que lo cruza de extremo a extremo y la tipografía clásica del club.

San Lorenzo y Newell’s aparecen dentro de los escudos más lindos del mundo

A su vez, los otros dos clubes que están dentro del ranking son Newell’s y San Lorenzo. Superando al Millonario, el escudo de La Lepra se posiciona en el casillero 63° con su clásico logo mientras que el Ciclón está tres lugares por debajo del Millonario.