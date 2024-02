En Vélez definieron si Ricardo Centurión jugará o no ante Gimnasia: los detalles

En los últimos días, Ricardo Centurión volvió a los primeros planos al aparecer en los entrenamientos de Vélez Sarsfield junto al resto de sus compañeros. Luego de la dura derrota ante River Plate, se pensaba que el técnico Gustavo Quinteros podría, al menos, convocarlo para el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa de la Liga Profesional.

Sin embargo, Centurión no forma parte de la lista de convocados para el encuentro entre el Fortín y el Lobo de este viernes en el José Amalfitani. Así, si bien ya está entrenándose con el grupo de primera, lo cierto es que todavía falta para ver al jugador en cancha.

Tal como informaron varios medios partidarios de Vélez, la puesta a punto de Ricardo Centurión está siendo muy buena. Por eso, ya está teniendo prácticas junto al resto de sus compañeros, pero todavía debe seguir poniéndose a tono físicamente para ser tenido en cuenta.

Ricardo Centurión: de una pretemporada por separado a empezar a perfilarse para jugar

El propio Gustavo Quinteros fue quien pidió por la reincorporación de Ricardo Centurión para los entrenamientos de pretemporada. La noticia sorprendió puesto que no fue tenido en cuenta durante 2023, fue cedido a Barracas Central, pero no tuvo un buen paso, ya que fue borrado en abril debido a ciertas indisciplinas.

El ex Racing y Boca se presentó a las prácticas de la pretemporada, pero la intención fue llevarlo de a poco y con trabajos por separado. Mientras el plantel de Primera División estuvo entrenándose en la Villa Olímpica y, posteriormente, en Uruguay, Centurión se quedó en Buenos Aires haciendo sus propios trabajos.

En el cuerpo técnico de Quinteros hay conformismo con el trabajo de Centu, lo que posibilitó que pueda sumarse a los trabajos grupales luego de la dura derrota ante River. De hecho, varios hinchas se manifestaron en redes sociales pidiendo que empiece a sumar minutos.

No obstante, con la decisión de no convocarlo para el partido ante Gimnasia, el talentoso extremo deberá seguir esperando hasta que Quinteros crea conveniente que pueda jugar partidos. También las urgencias de Vélez con respecto a la tabla del descenso podrían acelerar una posible oportunidad para el jugador.

El posible once de Vélez para enfrentar a Gimnasia

Al margen de la ausencia de Centurión en la lista de convocados para el duelo ante Gimnasia, Quinteros no ofreció demasiadas sorpresas. Aunque, en el once titular, sí habrá modificaciones con respecto al equipo que cayó 5-0 ante River. Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elias Gómez; Santiago Cáseres, Tomás Ordóñez, Claudio Aquino; Rodrigo Loly Piñeiro, Braian Romero y Matías Pellegrini se perfilan para ser los once titulares.