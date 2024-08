¿Era penal para San Lorenzo? Brey bajó a Vombergar dentro del área y el VAR no llamó a revisión

En el marco del partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional, en La Bombonera, Boca recibía a San Lorenzo con el objetivo de no perder pisada a los punteros del campeonato, y a su vez, acercarse a los puestos de clasificación a Copa Libertadores en la tabla anual.

Cuando el partido ya estaba 1 a 0 a favor del Ciclón, pasada la primera media hora de juego, ocurrió una jugada polémica dentro del área del Xeneize, ya que dentro del área Vombergar definió ante la salida del arquero Leandro Brey, y este en su afán por tapar el remate lo derribó.

El árbitro del encuentro, Pablo Echavarría, siguió de cerca esta jugada, y una vez finalizada la misma no decidió pitar penal, sino que le dio el tiro de esquina a favor a San Lorenzo, debido a que Figal despejó en la línea y el balón salió del campo de juego tras esta intervención.

Por su parte, desde el VAR se comunicaron con el colegiado, que por unos minutos se quedó escuchando su auricular. Finalmente, no lo llamaron, debido a que estuvieron de acuerdo con la decisión de que no había sido penal, por lo que la jugada no fue revisada.

El VAR le cobró un penal a San Lorenzo contra Boca

Minutos antes de esta jugada polémica, el VAR tuvo que intervenir en el partido, ya que el árbitro Echavarría no vio una mano de Marcos Rojo dentro del área cuando quiso tapar un remate de Andrés Vombergar. Tras el llamado, el colegiado se percató de su error y pitó el penal para San Lorenzo.

Además, previo a cobrar este penal, en la misma jugada Echavarría revisó si no hubo una posible falta de Nicolás Tripichio a Ignacio Miramón en el nacimiento de la jugada, ya que si definitivamente había una infracción, se iba a cobrar, anulando así el disparo desde el punto de penal para el Ciclón.