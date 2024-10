"Es el sueño de toda su vida": revelan que el Cuti Romero quiere jugar en un equipo argentino

Si bien se encuentra asentado como titular, referente y capitán del Tottenham desde hace algunas temporadas, el defensor argentino campeón del mundo, Cristian ‘Cuti’ Romero, piensa en el futuro de su carrera, en el que tiene el gran sueño pendiente de tener una revancha en el fútbol argentino.

Días atrás, durante la estadía del futbolista en Argentina para disputar el encuentro contra Bolivia con la Albiceleste por las Eliminatorias Conmebol, su madre, Rosa, habló en una entrevista con Radio Sucesos, en donde reveló que su hijo tiene el deseo de jugar en un equipo de la Liga Profesional.

“El sueño de toda su vida es triunfar en Belgrano, que hoy sigue siendo su amor”, reveló comentando que el Cuti quiere tener revancha en el Pirata, club que lo vio nacer y en el que no tuvo mayor protagonismo hasta su transferencia al fútbol de Europa, donde jugó en Genoa y Atalanta luego de ser fichado por Juventus.

“Es una cuota pendiente y seguro lo va a hacer”, continuó al respecto de la posible vuelta de Romero al elenco cordobés, en el que pudo jugar 19 partidos en su primera etapa entre el 2016 y 2018, cuando daba sus primeros pasos en el profesionalismo y mostraba sus cualidades.

Cristian Romero quiere volver a Belgrano.

Por otro lado, Rosa también habló sobre la personalidad de su hijo, quien dentro de la cancha muestra una gran firmeza a la hora de jugar. “Es un ser muy dulce, con un corazón gigante. Como hijo está en todo. Afuera es muy tímido, distinto a lo que se ve adentro, donde es un poco rudo”, soltó.

Y agregó destacando un gesto que tuvo para con ella al cobrar su primer sueldo importante en Europa: “Cuando ganó su primer sueldo, en Italia, se acercaba la fecha de mi cumpleaños, y me pidió que fuera a ver algunas propiedades. Me gustó un dúplex muy lindo en la zona sur y creí que era para él, pero me lo regaló a mí”.

Cuti Romero confesó su deseo de volver a Belgrano

Luego de ganar la Copa América 2024 y mientras disfrutaba de unos días libres en Argentina, Cuti Romero fue homenajeado por Belgrano en el Gigante de Alberdi. Además, allí habló con ESPN, confesando su deseo de pegar la vuelta al club de sus amores.

“La verdad que sí, obviamente. Hacer promesas a esta altura sería tonto, porque, si Dios quiere, me queda todavía un largo camino en Europa y, como dije antes, quiero ver a dónde está el máximo ese de ver hasta dónde puedo llegar. Pero sí, seguramente el día de mañana me encantaría sacarme esa espina de jugar en Alberdi, porque la verdad que nunca jugué. Con la gente y todo, sería algo lindo”, comentó.

Los números del Cuti Romero en su etapa por Belgrano

En las dos temporadas que estuvo en el Pirata cordobés, Cuti Romero disputó un total de 19 partidos, en los que estuvo 1.565 minutos en cancha. En los mismos, no marcó goles, no aportó asistencias y fue amonestado en 6 oportunidades.