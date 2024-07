En el marco del partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional, en condición de visitante, con gol de Walter Mazzantti, Huracán venció por 1 a 0 a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito, y de esta manera quedó como único líder del campeonato.

Una vez finalizado el encuentro, el arquero del equipo de Parque Patricios, Hernán Galíndez, habló con Paso a Paso, programa emitido por TyC Sports, y allí se refirió a su paso por el Canalla, donde perdió la categoría en 2010 tras perder la promoción con All Boys, y confesó que intentó quitarse la vida.

”Siendo arquero de Central me fui al descenso. Me sentí muy culpable, e intenté atentar contra mi vida después de la promoción. Pensé en hacer locuras”, comenzó explicando el experimentado arquero sobre un duro momento que le tocó vivir cuando iniciaba su carrera como profesional.

“Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día, pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol e hincha de Central. Fue un momento muy duro de mi vida, no solo en lo deportivo”, agregó con respecto al descenso de Rosario Central en 2010, cuando perdió 3 a 0 de local contra el equipo de Floresta.

Hernán Galíndez con la camiseta de Huracán. (Foto: Instagram).

“Mucha gente no lo sabe, pero después de que me fui de Argentina, de enfrentar a Riquelme, a Palermo y jugar en este estadio con 40 mil personas en cada partido, me encontré jugando en la Serie B de Ecuador con 200 personas en la cancha. No voy a hacer una locura como en ese momento lo pensé, que pensé cualquier cosa. Fueron momentos muy duros. Hoy puedo soportar cualquier deportivamente después de soportar eso, y soy feliz de haber pasado por eso, de poder superar eso, porque me encontré un día jugando un mundial, y vale la pena ese aprendizaje”, añadió.

“Lamentablemente me tocó estar en un momento muy duro de Central. Jugué en este equipo desde los 10 años hasta los 23 que me fui. Hoy fue la primera vez que me tocó jugar en este estadio después de 14 años, y la gente, no todos, pero sí algunos me mostraron su descontento”, cerró, comentando sobre el recibimiento por parte de los hinchas del Canalla en este encuentro.

El buen momento de Hernán Galíndez en Huracán

El experimentado arquero de 37 años es una de las figuras de Huracán, que es uno de los animadores del certamen. En esta Liga Profesional, el arquero tan solo recibió tres goles en las 8 fechas disputadas del torneo, y es la segunda valla menos vencida, solo por debajo de Independiente Rivadavia, que tiene dos goles en contra.

Uno de los mejores partidos que tuvo el golero que disputó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Ecuador, fue ni más ni menos que en clásico contra San Lorenzo, en el que tuvo una gran atajada sobre el final del encuentro tras un cabezazo de Perruzzi, que le permitió a su equipo quedarse con el empate en 1.