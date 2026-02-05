Independiente Rivadavia sorprendió en 2025 al ganar la Copa Argentina contra todo pronóstico. Con Sebastián Villa como capitán y máxima figura, el combinado mendocino sumó una estrella y se ganó un boleto para la edición 2026 de la Copa Libertadores.

En ese contexto, el equipo ya se está preparando para el máximo nivel de clubes a nivel CONMEBOL. La fase de grupos está asegurada, pero Independiente Rivadavia va por más, sobre todo luego de confirmarse la continuidad de Villa, al menos por este semestre.

El equipo dirigido por Alfredo Berti comenzó con puntaje ideal en las tres primeras fechas del Torneo Apertura y, a pesar de haber hecho más de una decena de movimientos en el mercado, va por el golpe más fuerte pensando en el torneo internacional.

Según adelantó Germán García Grova, Independiente Rivadavia inició gestiones por Esteban Andrada. La Lepra quiere contar con la experiencia del arquero que milita en Zaragoza, pero que su pase pertenece a Rayados de Monterrey.

Esta situación del argentino complica la operación, pero Independiente Rivadavia pelea por ello. Con 35 años, el mendocino viene de un gran pasaje por el club de la Liga MX y, de concretarse su fichaje por la Lepra, regresaría al fútbol argentino tras más de 5 años.

Andrada, que también pasó por Arsenal y Lanús, tuvo su último ciclo en el país con la camiseta de Boca Juniors, donde logró levantar tres trofeos a nivel local y cayó en la final de la Copa Libertadores 2018 ante River como compañero de Sebastián Villa, con quien podría reencontrarse en Mendoza.

